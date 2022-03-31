أخطرت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم – بزيادة أسعار سيارات «جاك J7» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار سيارات «جاك J7» الفئة الأولى «DELUXE» إلى 347 ألف جنيه، بدلًا من 337 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات «جاك J7» الفئة الثانية « ULTIMATE» إلى 377 ألف جنيه، مقارنة بنحو 367 ألفًا.

يذكر أن المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب» أعلنت في – يوم 23 مارس الجاري – عن زيادة أسعار طرازات «جاك J7» بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ينتمي طراز «جاك J7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.