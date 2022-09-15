زيادات جديدة في أسعار سيارات «تويوتا كورولا» تصل إلى 100 ألف جنيه

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر.

صعدت أسعار سيارات «تويوتا كورولا» الفئة الأولى «Active» إلى 475 ألف جنيه، بدلًا من 425 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «كورولا» الفئة الثانية «Comfort» إلى 520 ألف جنيه، مقابل 460 ألف.

وقفزت أسعار طرازات «كورولا» الفئة الثالثة «Smart» إلى 550 ألف جنيه، بدلًا من 480 ألف.

وقدرت طرازات «كورولا» الفئة الرابعة «Smart with Sunroof» بسعر 570 ألف جنيه، مقابل 500 ألف.

وحددت أسعار سيارات «كورولا» الفئة الخامسة «GR» بنحو 600 ألف جنيه، مقارنة بنحو 525 ألف.

وارتفع سعر طرازات «كورولا» الفئة السادسة «Elegance GR» إلى 634 ألف جنيه، مقابل 534 ألف.

وينتمي طراز «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.