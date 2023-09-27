زيادات جديدة في أسعار سيارات «تويوتا كورولا» تصل إلى 180 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «تويوتا مصر» شبكة موزعيها بطرح سيارات تويوتا كوريلا موديل 2024 بزيادات سعرية تتراوح بين 50 إلى 180 ألف جنيه لبعض الفئات مقارنة بالموديل الحالي.

أسعار تويوتا كورولا

الفئة السعر الجديد (موديل 2024) السعر القديم (موديل 2023) Active 925 ألفا 875 ألفا Comfort 990 ألفا 920 ألفا Smart مليون و100 ألف 950 ألفا Smart with Sunroof مليون و150 ألفا 970 ألفا Elegance مليون و200 ألف مليون و34 ألفا

وتزود « » بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم سيارات تويوتا كورولا بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية، وغيرها».

وزودت طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية، وغيرها».