زيادات جديدة في أسعار سيارات «تويوتا كورولا» تصل إلى 100 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «تويوتا مصر» عن زيادة أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الحالى.

أسعار تويوتا كورولا

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active M/T 640 740 Active A/T 675 775 Comfort 720 820 Smart 750 850 Smart with Sunroof 770 870 GR 800 900 Elegance 834 934 القيمة بألالف جنيه

وتزود «كورولا» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات تويوتا كورولا بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية، وغيرها».

وتقدم طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية، وغيرها».