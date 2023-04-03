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زيادات جديدة في أسعار سيارات «تويوتا كورولا» تصل إلى 100 ألف جنيه

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قفزت إلى 934 ألف جنيه

زيادات جديدة في أسعار سيارات «تويوتا كورولا» تصل إلى 100 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

4:24 م, الأثنين, 3 أبريل 23

أعلنت مجموعة «تويوتا مصر» عن زيادة أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة بلغت 100 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الحالى.

أسعار تويوتا كورولا

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Active M/T640740
Active A/T675775
Comfort720820
Smart750850
Smart with Sunroof770870
GR800900
Elegance834934
القيمة بألالف جنيه

وتزود «كورولا» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات تويوتا كورولا بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، من أبزرها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – رشاشات للمصابيح الأمامية – مرايات ضم كهربائية – حساسات مطر أوتوماتيكي – عتبة رياضية داخلية – فتحة سقف – جنوط رياضية، وغيرها».

وتقدم طرازات «كورولا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن بينها «تكييف هواء ثنائي المناطق مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عرض معلومات عدادات 4.2 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة – عجلة القيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – الزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود – مقاعد رياضية – مفتاح بصمة – شاحن هاتف لاسلكي – أضواء محيطة داخلية، وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

4:24 م, الأثنين, 3 أبريل 23