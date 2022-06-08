زيادات جديدة في أسعار سيارات «بايك X5» خلال يونيو.. تعرف على التفاصيل

أخطرت شركة «بودي جروب» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بايك» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات بايك X5 بقيمة بلغت 40 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

ارتفعت أسعار طرازات بايك X5 فئة إلى 454 ألف جنيه، بدلًا من 414 ألفًا سابقًا.

ينتمي طراز «BAIC X5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «Baic»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

سيارات بايك X5

مواصفات بايك X5 موديل 2022

تقدم طرازات «بايك X5» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكترونى لقوة الفرامل، نظام التحكم فى الجر، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام التوازن عند المرتفعات، ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، وحزام الأمان للسائق بنظام نحذير صوتى وضوئى بلوحة القيادة».

زُودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى، ومنها «نظام منع إدارة المحرك لمنع سرقة السيارة، ونظام إنذار ضد السرقة، ونظام أمان لمقعد الأطفال، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن السيارة خلفية، وقفل الأبواب أوتوماتيكيًّا مع حركة السيارة، ومفتاح تحكم مع وظيفة البحث عن السيارة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، ودخول بدون مفتاح، وزر تشغيل المحرك، وأنظمة أمان لمقاعد الأطفال، ومصباح علوي للتوقف، وحساسات سرعة».

دُعمت بمجموعة من الكماليات؛ ومن أبرزها «مصابيح أمامية LED مدعومة بإضاءة نهارية، ومصباح أمامي قابل لضبط الارتفاع تلقائي، ومصابيح ضباب خلفية، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية، ومزيل الصقيع عن الزجاج الخلفي، وزجاج كهربائي، ومسند يد أمامي، ومكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، وشاشة عداد السرعة، ومقاعد جلد، إمكانية تعديل مستوى وضعية مقاعد السائق في 6 اتجاهات، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية- شاشة وسائط 9 بوصة- راديو- نظام الملاحة- مخرج كهرباء 12 فولت- واي فاي- بلوتوث- مدخل USB، وغيرها.