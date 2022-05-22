زيادات جديدة في أسعار سيارات «إيجل 580».. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «ناشونال موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «DFSK» في مصر، عن زيادة أسعار سيارت «إيجل 580» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «ناشونال موتورز»، صعدت أسعار طرازات «إيجل 580» الفئة الأولى «COMFORT» إلى 364.9 ألف جنيه، وارتفعت أسعار الفئة الثانية «LUXURIOS» إلى 434.9 ألف جنيه.

ينتمي طراز «إيجل 580» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات – ذات السبعة مقاعد – مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 165 “حصان”.

تقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – تثبيت مقاعد الأطفال – حساسات ركن خلفي – نظام قياس ضغط الإطارات – فرامل يد إلكترونية».

وزودت ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مفتاح بصة – كاميرا خلفية – كاميرا أمامية لتسجيل الرحلات– فتحة سقف كهرباء – عجلة قيادة متعددة الوظائف – زجاج حراري خلفي – جهاز ملاحي GPS – جنوط 17 بوصة».

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – فرش جلد – مرايات كهرباء – عدادات رياضية – مدخل AUX – مدخل USB، وغيرها».