زيادات جديدة في أسعار سيارات «إم جي ZS».. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «إم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «إم جي ZS» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال نوفمبر الحالي.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن “MG”، صعدت أسعار طرازات «إم جي ZS» الفئة الأولى «Classic» إلى 274 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 269 ألفا و990 جنيها.

وقفزت أسعار سيارات “MG ZS” الفئة الثانية «Comfort» إلى 289 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 284 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار طرازات “ام جي ZS” الفئة الثالثة «Luxury» إلى 307 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 302 ألف و990 جنيها.

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.