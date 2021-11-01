سيــارات

زيادات جديدة في أسعار سيارات «إم جي ZS».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 274.9 ألف جنيه
أحمد عوض 11:52 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 11:52 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «إم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «إم جي ZS» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال نوفمبر الحالي.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن “MG”، صعدت أسعار طرازات «إم جي ZS» الفئة الأولى «Classic» إلى 274 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 269 ألفا و990 جنيها.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «رينو داستر» موديل 2022

وقفزت أسعار سيارات “MG ZS” الفئة الثانية «Comfort» إلى 289 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 284 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفعت أسعار طرازات “ام جي ZS” الفئة الثالثة «Luxury» إلى 307 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 302 ألف و990 جنيها.

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

اقرأ أيضا  «بودي جروب» تعلن أسعار سيارات «بايك X3» موديل 2022

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

تعرف على أسعار سيارات «إم جي HS» بعد الزيادات الأخيرة

أحمد عوض 11:37 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

زيادات في أسعار سيارات «إم جي RX5» تصل إلى 5000 جنيه

أحمد عوض 11:37 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

الزيادات تتوالى.. أسعار سيارات «إم جي 6» ترتفع 5000 جنيه

أحمد عوض 11:04 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

«المنصور» ترفع أسعار سيارات «إم جي 5».. تعرف على التفاصيل

أحمد عوض 10:46 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

وكلاء السيارات تسمح للموزعين بالبيع بـ«الأوفر برايس»

أحمد عوض 6:14 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

«كينج لونج» تتصدر تراخيص «الميكروباص» بوحدات المرور

أحمد عوض 6:12 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21