المال تكشف تطور خريطة مبيعات سوق المحمول فى ديسمبر 2022

تراجعت مبيعات الهواتف المحمول فى مصر بنسبة 50% لتسجل 635 ألف جهاز، خلال ديسمبر الماضى، مقابل مليون و280 ألف وحدة فى الشهر نفسه من عام 2021.

وهيمنت محافظة القاهرة على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بنسبة بلغت 45% بإجمالي 287 ألف جهاز، من إجمالي مبيعات سوق المحمول التي بلغت 702 ألف جهاز خلال ديسمبر الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 27% بنحو 169 ألف وحدة خلال الشهر نفسه.

وحلت “مدن الصعيد” في المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 15% بواقع 98 ألف جهاز، تبعتها “الإسكندرية” فى المركز الرابع بحصة بلغت 8% مسجلة بيع 50 ألف وحدة.

وتمركزت مدن القناة في المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول في مصر، مسجلة حصة سوقية قدرها 5% بإجمالى 31 ألف جهاز خلال شهر ديسمبر الماضى.

ورصدت «المال» خريطة مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال شهر ديسمبر الماضى، استنادًا إلى التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تستحوذ على 45% من مبيعات هواتف المحمول بالقاهرة خلال ديسمبر الماضى

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بنطاق محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 45% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 287 ألف جهاز خلال شهر ديسمبر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 15% من إجمالى المبيعات، تبعتها «أوبو» في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وتمركزت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8% من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة فى نطاق محافظة القاهرة، خلال الشهر ذاته.

وحلت «إنفينيكس» و«فيفو» فى المرتبة الرابعة- مكرر- مسجلتا حصة سوقية 5% لكل منهما.

وتمركزت «آبل» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة فى نطاق محافظة القاهرة مستحوذة على حصة سوقية 3%، خلال ديسمبر الماضى.

بينما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% للعلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر ديسمبر الماضى.

«سامسونج» تحتل صدارة مبيعات هواتف المحمول بالإسكندرية

احتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بمحافظة الإسكندرية، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 51%، من إجمالى المبيعات البالغة 50 ألف جهاز خلال شهر ديسمبر الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 15% من إجمالى المبيعات، تبعتها «أوبو» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11%.

وحصدت «إنفينيكس» و«فيفو» و«ريلمي» المرتبة الرابعة- مكرر- مسجلة حصة سوقية 6% لكل منها.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر ديسمبر الماضى.

تتصدرها «سامسونج» ترتيب الهواتف الأكثر مبيعًا في مصر خلال ديسمبر 2022

اعتلت «سامسونج» صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بمدن الدلتا، بعدما استحوذت على حصة سوقية 34%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 169 ألف جهاز خلال ديسمبر الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 22%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 20%.

وحصدت «ريدمي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 12% من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة فى نطاق محافظة الدلتا خلال الشهر ذاته.

وتمركزت «فيفو» المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية 4%، تلتها «إنفينيكس» فى المركز السادس بحصة بلغت 3%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر ديسمبر الماضى.

بنسبة 50%.. «سامسونج» تهيمن على مبيعات هواتف المحمول في الصعيد

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما استحوذت على حصة سوقية 50%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 98 ألف جهاز، خلال شهر ديسمبر الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 13% من إجمالى المبيعات.

واقتنصت «أوبو» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12%، أعقبتها «ريلمي» في المركز الرابع بحصة بلغت 10%.

وتمركزت «إنفنينيكس» في المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الاكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما اقتنصت حصة سوقية 7%، تلتها «فيفو» في المركز السادس بحصة بلغت 4%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 4% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر ديسمبر الماضى.

«سامسونج» تستحوذ على 48% من مبيعات هواتف المحمول بمدن القناة

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن القناة، بنسبة بلغت 48%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 31 ألف جهاز، خلال شهر ديسمبر الماضى.

وبحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 16% من إجمالى المبيعات.

حصدت «ريدمي» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 14%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الرابع بحصة بلغت 8%.

وحلت «إنفنينيكس» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمدن القناة مسجلة حصة سوقية 5%، أعقبتها «فيفو» فى المركز السادس بحصة قدرها 4%، من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر ديسمبر الماضى.