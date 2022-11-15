زيادات جديدة في أسعار سيارات «أودي» تصل إلى 900 ألف جنيه

أرسلت الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف”، الوكيل المحلى للعلامات التجارية “أودي، وفولكس فاجن”، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة والتي تضمنت زيادات في أسعار سيارات «أودي» بقيمة تتراوح بين 90 إلى 900 ألف جنيه لبعض الفئات خلال نوفمبر الحالى.

وفي رصد أجرته “المال” علي تطور أسعار طرازات “أودى” المطروحة في السوق المحلية، فقد شهد طراز «RSQ8» أعلى زيادة سعرية بقيمة بلغت 900 ألف جنيه لتباع للمستهلك بنحو 5 ملايين و800 ألف جنيه خلال الشهر الحالى، مقابل 4 ملايين و900 ألف جنيه خلال أكتوبر الماضى.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات “أودى” في مصر خلال نوفمبر الجاري:

أسعار سيارات «أودي» خلال أكتوبر 2022