سيــارات

زيادات جديدة في أسعار سيارات «أوبل كروس لاند».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 350 إلى 380 ألف جنيه
أحمد عوض 9:26 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 9:26 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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أخطرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «أوبل كروس لاند» داخل السو المحلية خلال نوفمبر الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «أوبل»، ارتفعت أسعار طرازات «كروس لاند» الفئة الأولى «Elegance» إلى 350 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» إلى 380 ألفًا.

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ينتمى طراز «كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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