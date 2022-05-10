زيادات جديدة في أسعار سيارات «أوبل كروس لاند» خلال مايو (تفاصيل)

أخطرت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «أوبل» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «أوبل كروس لاند» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

قفزت أسعار طرازات «أوبل كروس لاند» الفئة الأولى «Elegance» إلى 409 آلاف و990 جنيهًا، بدلًا من 399 ألفا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار سيارات «كروس لاند» الفئة الثانية «H/L» إلى 439 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 429 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمى طراز «أوبل كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات أوبل كروس لاند 2022

زودت سيارات «أوبل كروس لاند» – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم بمجموعة التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، والنظام الذكى لركن السيارة، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء “مانيوال”، وحساسات ضوء، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (راديو- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية – مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

ودعمت سيارات «اوبل كروس لاند» الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى مجموعة من الكماليات ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرش جلد، وحساسات ضبط أمامية، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، واكصدام أمامي وخلفي، غيرها».