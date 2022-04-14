أرسلت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «أوبل» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين – اليوم – القائمة السعرية التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «أوبل» لمختلف فئاتها المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات «أوبل» في مصر:

يذكر أن شركة «المنصور للسيارات» كانت أقرت زيادات في أسعار طرازات «أوبل» بقيمة تتراوح بين 25 إلى 45 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الشهر الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة الصينية «أوبل» على حصة سوقية 2.7% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بدما تمكنت من تسويق 984 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.