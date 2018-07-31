زيادات جديدة في أسعار اللحوم بدءا من الأسبوع المقبل

كتبت: دعاء حسنيأكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعات مرتقبة في أسعار اللحوم تدور نسبتها بين 4 و7% اعتبارًا من الأسبوع المقبل، استعدادًا لموسم عيد الأضحي الذي يحين 20 أغسطس المقبل.قال شلبي جابر، سكرتير الشعبة ، لـ"المال"، إن أسعار اللحوم ستشهد ارتفاعا يتراوح بين 5 و10

كتبت: دعاء حسني

أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعات مرتقبة في أسعار اللحوم تدور نسبتها بين 4 و7% اعتبارًا من الأسبوع المقبل، استعدادًا لموسم عيد الأضحي الذي يحين 20 أغسطس المقبل.

قال شلبي جابر، سكرتير الشعبة ، لـ”المال”، إن أسعار اللحوم ستشهد ارتفاعا يتراوح بين 5 و10 جنيهات في الكيلو، حيث سيصل سعر اللحم الضاني بين 135 إلى 150 جنيها مقابل 130 -140 جنيها للكيلو، وسيرتفع سعر اللحم الكندوز الصغير لما بين 130 و135 جنيه مقابل سعرها الحالي الذي يتراوح بين 125-130 جنيها للكيلو، فيما سيشهد سعر الجملي ثباتا عند السعر الحالي الذي يبلغ 110 جنيهات للكيلو.

فيما أوضح محمد شرف، نائب رئيس الشعبة، أن تغيير أسعار اللحوم يتوقف على حجم العرض والطلب، وأن حجم الإقبال الذي يبدأ قبل أيام من الموسم هو الذي سيعكس ذلك.