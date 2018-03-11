زيادات جديدة في أسعار الأسمنت.. تعرف على التفاصيل

المرسي عزت بدأت الشركات المنتجة للأسمنت اليوم الأحد، زيادات جديدة في أسعارها تسليم المصنع بقيمة تتراوح بين 1060 إلى 1070 جنيها للطن، مقارنة بمبلغ ألف جنيه أمس بنسبة زيادة تتراوح بين 6 إلى 7%. وقالت مصادر لـ" المال" إن الشركات أبلغتهم أمس أن هناك زيادات جديدة في أسعار الأسمنت تسليم

المرسي عزت

بدأت الشركات المنتجة للأسمنت اليوم الأحد، زيادات جديدة في أسعارها تسليم المصنع بقيمة تتراوح بين 1060 إلى 1070 جنيها للطن، مقارنة بمبلغ ألف جنيه أمس بنسبة زيادة تتراوح بين 6 إلى 7%.

وقالت مصادر لـ” المال” إن الشركات أبلغتهم أمس أن هناك زيادات جديدة في أسعار الأسمنت تسليم المصنع ستبدأ اليوم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أسعار البيع النهائي للمستهلك سترتفع إلى ما يتراوح بين 1150 إلى 1200 جنيها للطن.

وأضافت المصادر أن الكميات المعروضة من الأسمنت انخفضت عن الفترة السابقة مع زيادة الطلب الحالي على الشراء وهو ما دفع إلى الزيادات في أسعار الأسمنت.

وأكدت المصادر أن الشركات المنتجة للأسمنت ما عدا شركة العريش للأسمنت وأسمنت سيناء والقومية للأسمنت قامت بزيادة أسعارها تسليم المصنع.

** الأسباب





وقال مصدر مسؤول بإحدى الشركات المنتجة للاسمنت إن التكلفة ارتفعت الفترة الأخيرة بسب زيادات أسعار مدخلات الإنتاج خاصة الطاقة وهو الأمر الذي يدفع الشركات إلى زيادة أسعارها.

وأشار المصدر إلى أن الشركات المنتجة أصبحت مكبلة بأعباء كثيرة تدفعها دفعا إلى زيادة أسعارها حتى تستمر في عمليات الإنتاج.

** انتعاشة



وقال عبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سوق الاسمنت تشهد حاليا انتعاشا في المبيعات،مقارنة بشهر فبراير الماضي والذي شهد انخفاضا كبيرا في المبيعات ،خاصة وان فبراير دائما يعتبر بداية العام، ولا يشهد إقامة أية مشروعات