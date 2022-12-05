زيادات جديدة في أسعار إندومي تطبق نهاية الأسبوع الجاري .. تعرف عليها

كشف حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالاسكندرية عن زيادات جديدة في أسعار منتجات إندومي بواقع نحو جنيهاً للكوب الواحد بعد تطبيق الزيادة الجديدة خلال 9 ديسمبر الجاري.

اندومي

وأضاف المنوفي في تصريحات لـ “المال” أن الشركة المنتجة لاندومي ارسلت أخطاراً للتجار والعملاء يفيد بتطبيق زيادة جديدة بداية من الجمعة المقبلة 9 ديسمبر ليسجل سعر الكرتونة التى تحتوي على 24 كوب اندومي بكافة النكهات إلى 165 جنيهاً للكرتونة لسعر التجزئة ونحو 162 جنيهاً لسعر الكرتونة الجملة.

وأضاف المنوفي ان سعر كوب إندومي سيباع للمستهلك بنحو 7 جنيهاً بدلاً من 6 جنيها حاليا بعد تطبيق الزيادة الجديدة أخر الاسبوع الجاري.

وأضاف المنوفي ان هناك سباق من شركات المواد الغذائية بشكل مستمر لزيادة أسعارها ، موضحاً ان ارتفاع سعر الدولار ساهم في زيادة تحرك أسعار كافة السلع بشكل شبه أسبوعي ، لافتاً إلى ان ذلك ساهم في مزيد من الركود في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وكان المنوفي قد طالب وزارة المالية بإرجاء تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية لعدم تمكن جزء كبير من القطاعات الاقتصادية من التعامل بها حتى الآن، وحفاظا على استقرار الأسعار، بحسب ما ذكره في بيان له اليوم الأحد.

وقال المنوفي إن السوق يعاني من حالة عدم استقرار الأسعار، وفرض العمل بالفاتورة الإلكترونية خلال الفترة الحالية يتسبب في مزيد من الضغوط والتكاليف على التجار ومقدمي الخدمات، خاصة في ظل حالة الركود وانخفاض الطلب المسيطر على السوق خلال الفترة الماضية تزامنا مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وناشد المنوفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإرجاء تطبيق الفاتورة حتى يتم شرح تفاصيلها، مشيرا إلى أن تطبيقها يحتاج إلى وقت.