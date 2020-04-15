زيادات جديدة فى أسعار مستلزمات المخابز السياحية

عاودت أسعار مستلزمات إنتاج المخابز السياحية-»طن الدقيق، والعجوة، والسمسم، والخميرة- فى الارتفاع مجددًا، بعد الزيادات التى شهدتها تلك المدخلات فى شهر فبراير الماضى.

قال محمد مصطفى، صاحب مخبز سياحى وعضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ»المال»، إن تلك الارتفاعات بلغت 400 جنيه فى طن الدقيق العادى، و600 جنيه فى طن الدقيق الفاخر، و150 جنيهًا فى باكتة السمسم، و20 جنيهًا فى العجوة، و30 جنيهًا فى الخميرة.

أضاف أن طن الدقيق العادى يتم استلامه بسعر 7500 جنيه، والفاخر 8600 جنيه، وكارتونة العجوة «7 كيلو» 140 جنيهًا، وباكتة السمسم «25 كيلو» 1050 جنيهًا، وباكو الخميرة بسعر 90 جنيهًا.

يشار إلى أنه فى فبراير الماضى ارتفع سعر 9 أصناف من مدخلات إنتاج المخابز السياحية، هى السكر الذى بلغ 8500 جنيه للطن الواحد، وطن الدقيق الفاخر 8 آلاف جنيه، والدقيق العادى 7100 جنيه للطن الواحد، وباكتة الزبدة بسعر 200 جنيه.

بلغ سعر كارتونة العجوة «7 كيلو « 115 جنيهًا، وباكتة السمسم «25 كيلو» 900 جنيه، وباكو الخميرة 60 جنيهًا، وصفيحة المسلى الطبيعى 210 جنيهات، ولتر الزيت 18 جنيهًا.

أوضح مصطفى أن تلك الارتفاعات نتيجة وقف عمليات الاستيراد من الخارج، بعد حظر الطيران نتيجة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 فى دول العالم.

أكد أيمن حمدى، صاحب مخابز مصر والسودان، أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج تلقى بظلالها على أسعار المنتجات «البسقماط بأنواعه المختلفة، والنواشف» قبل حلول شهر رمضان، مرجحًا ذلك خلال الأسبوع المقبل.

قال إن تلك الزيادات المتوقع حدوثها بين 100 و150 قرشًا فى الكيلو الواحد، معللًا ذلك بحدوث ارتفاعين متتالين لأسعار مستلزمات الإنتاج فى فبراير الماضى، وأبريل الجارى.

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، لـ»المال»، إن أسعار بيع المنتجات الغذائية فى المخابز السياحية لا يوجد عليه تسعير جبرى، لأنها تعد ضمن السوق الحرة.

أضاف أن الرقابة التى تقوم بها وزارة التموين على المخابز السياحية تتمثل فى التأكد من عدم استخدام الدقيق المدعم استخراج %82 الذى يتم استخدامه فى إنتاج الخبز البلدى المدعم.

يشار إلى أن المخابز السياحية تقوم باستخدام الدقيق الحر استخراج 72 %، فى إنتاج المخبوزات المختلفة.