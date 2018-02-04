زيادات جديدة فى أسعار السلع

❐ القائمة تضم منتجات نستلة وروجينا والمراعى وفيتراك والرشيدى الميزان ❐ «الصناعات الغذائية» تبرئ الوزارة..والتجار يحملون المنتجين المسئولية ❐ «البقالة»: الصعود الحالى قد يعود لارتفاع تكاليف الإنتاج أحمد اللاهونىشهدت أسعار عدد من السلع والمنتجات ارتفاعات جديدة، بالتزام

❐ القائمة تضم منتجات نستلة وروجينا والمراعى وفيتراك والرشيدى الميزان

❐ «الصناعات الغذائية» تبرئ الوزارة..والتجار يحملون المنتجين المسئولية

❐ «البقالة»: الصعود الحالى قد يعود لارتفاع تكاليف الإنتاج



أحمد اللاهونى

شهدت أسعار عدد من السلع والمنتجات ارتفاعات جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وزارة التموين الخاص بتدوين الأسعار، وأخطرت بعض الشركات مثل نستلة وروجينا والمراعى وفيتراك والرشيدى الميزان التجار والوكلاء بالزيادات، التى تم تطبيقها فعليًا منذ أيام.

يشار إلى أن وزير التموين أصدر قرار 217 لعام 2017 فى يوليو الماضى، يلزم جميع حلقات التجارة والصناعة، بتدوين سعر بيع السلعة للمستهلك، ثم أصدر فى 13 ديسمبر الماضى، تعديلاً برقم 330 يلزم المنتجين والمستوردين والموردين بفواتير ضريبية موضحًا بها سعر البيع المقترح للمستهلك، مع إلزام جميع المنافذ بكتابة سعر البيع للمستهلك بخط واضح وغير قابل للإزالة.

وتأتى الارتفاعات الجديدة ضِمن سلسلة الزيادات المتكررة التى تشهدها جميع أنواع السلع بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار، وعلى راسها تحرير سعر الصرف ورفع التعريفة الجمركية وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وتحريك أسعار الوقود، فضلًا عن قيام بعض التجار بالتخزين.

وضمت السلع التى طالتها الزيادة، وفقًا لجولة قامت بها «المال» على عدد من السلاسل التجارية، الألبان ومنتجاتها، فقفز لتر لبن المراعى بنحو %11.5، ليصعد إلى 14.5 جنيه، بدلا من 13، وجبنة مثلثات بريزيدن (480 جراما) بنحو %9.1 لتسجل 12 جنيهًا بدلا من 11، مياه معدنية 1 لتر «نستلة وبركة» بنحو %7.1 لتسجل 3.75 جنيه بدلا من 3.5.

وشملت الزيادة أيضًا مربى فيتراك 450 جم بنحو %17.4 لتقفز العبوة إلى 13.5 جنيه، مقابل 11، وحلاوة الرشيدى الميزان 600 جم بنحو %13.3 لتسجل 34 جنيهًا بدلا من 30، ومكرونة روجينا 400 جم بنحو %14.3 لتصعد إلى 8 جنيهات بدلا من 7.

ولم تنج المنظفات من الارتفاعات الجديدة، فصعد مسحوق غسيل إريال أوتوماتيك 2.5 كجم بنحو %22.2 ليسجل 110 جنيهات بدلا من 90، وصابون «بالموليف وديتول 175 جم» بنحو %12.5 لتسجلا 13.5 جنيه بدلا من 12، وديتول هاندوش 400 مللى بنحو %23.2 ليسجل 58.5 جنيه بدلا من 47.5.

وحمل التجار، فى تصريحات لـ«المال»، المنتجين مسئولية الارتفاعات الجديدة – غير المبررة – فى أسعار السلع والمنتجات، لتحقيق أعلى نسبة أرباح ممكنة من المبيعات، متوقعين أن تشهد السوق مزيدا من الارتفاعات فى سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.

من جهته، نفى أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وجود أى علاقة بين أى زيادة فى أسعار السلع وتطبيق قرار التموين بتدوين الأسعار، موضحا أن القرار يستهدف تخفيض الأسعار وعدم التلاعب بها وليس رفعها على المستهلك وزيادة أعبائه.

وأكد أنه ليست من مصلحة المصانع رفع الأسعار فى هذا التوقيت الذى يشهد ركودا ملحوظا فى الأسواق، أدى إلى زيادة الإنتاج عن الطلب، قائلا «لا يعقل إضافة أى زيادة فى ظل انخفاض المبيعات».

واتفق معه فى الرأى أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، مبرئًا قرار التموين من التسبب فى أى زيادات جديدة تطال أسعار السلع فى الأسواق.

وقال يحيى إن قرار «التموين» مجرد تفعيل لقوانين سابقة لم تكن تطبق، وليس له أى تأثير على الأسعار، مضيفًا أن الزيادة فى أسعار السلع الحالية قد تعود إلى ارتفاع التكلفة على المنتجين، ما دفعهم إلى رفع الأسعار بشكل مباشر.