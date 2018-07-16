زيادات جديدة بأسعار سيارات الفان خلال يوليو

المال - خاصشهدت أسعار سيارات الفان سعة "7 راكب" ارتفاعا بمقدار يتراوح ما بين 3 و8 آلاف جنيه لمختلف الفئات؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين خلال يوليو الحالي.وارتفعت أسعار سيارات سوزوكي "VAN" بمقدار 3 آلاف جنيه لتصل إلي 143 ألفا بدلا من 140 سابقًا، كما صعدت أسعار"بايك" الفئة اﻷ

المال – خاص

شهدت أسعار سيارات الفان سعة “7 راكب” ارتفاعا بمقدار يتراوح ما بين 3 و8 آلاف جنيه لمختلف الفئات؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين خلال يوليو الحالي.

وارتفعت أسعار سيارات سوزوكي “VAN” بمقدار 3 آلاف جنيه لتصل إلي 143 ألفا بدلا من 140 سابقًا، كما صعدت أسعار”بايك” الفئة اﻷولي إلي 146 مقابل 139 ألف، وقفزت أسعار “بايك الفئة اﻷعلي “تكييف” إلي 161 ألفا مقارنة بـ 153.

ويذكر أن حددت أسعار سيارات شيفروليه “N300″ الفئة اﻷولي بقيمة 171 ألفا و250 جنيها، وسجلت أسعار الفئة الثانية قيمة 174 ألفا و300 جنيها، فيما ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه”N300” الفئة الثالثة إلى 185.1 ألفا بدلا من 184.1، وجاءت الفئة الرابعة بسعر 186 ألف و150 جنيها مقارنة بـ 186 ألفا و150 جنيها.

في المقابل، استقرت أسعار سيارات كاري “Q22” عند مستوى 155 ألف جنيه خلال يوليو الحالي.

ورصدت “المال” تطور مبيعات سيارات الفان خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي، وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ فإن السيارة بايك “MZ40” استحوذت على الحصة السوقية اﻷكبر من شريحة سيارات “Micro” بنسبة 47% بعد تمكنها من بيع 1104 وحدة.

وجاءت سوزوكي “VAN” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 25% مسجلة 577 سيارة، وتبعتها شيفروليه “N300” بحصة 24% بإجمالي 563 مركبة، وتلتها كاري “Q22” بحصة 4% بواقع 83 وحدة.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات الفان خلال يوليو:

العلامة السيارة أسعار يونيو أسعار يوليو مقدار التغيير/ بألف جنيه SUZUKI VAN 140.000 143.000 3.000 BAIC VAN 139.000 146.000 7.000 VAN “تكييف ” 153.000 161.000 8 Chevrolet N300 171.250 174.300 181.100 182.150 171.250 174.300 185.100 186.150 0 0 4.000 4.000 Karry Q22 155.000 155.000 0

إعداد – المال المصدر: وكلاء السيارات

