سيــارات

زيادات جديدة بأسعار سيارات الفان خلال يوليو

المال - خاصشهدت أسعار سيارات الفان سعة "7 راكب" ارتفاعا بمقدار يتراوح ما بين 3 و8 آلاف جنيه لمختلف الفئات؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين خلال يوليو الحالي.وارتفعت أسعار سيارات سوزوكي "VAN" بمقدار 3 آلاف جنيه لتصل إلي 143 ألفا بدلا من 140 سابقًا، كما صعدت أسعار"بايك" الفئة اﻷ
7:18 م, الأثنين, 16 يوليو 18 7:18 م, الأثنين, 16 يوليو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

شهدت أسعار سيارات الفان سعة “7 راكب” ارتفاعا بمقدار يتراوح ما بين 3 و8 آلاف جنيه لمختلف الفئات؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين خلال يوليو الحالي.

وارتفعت أسعار سيارات سوزوكي “VAN” بمقدار 3 آلاف جنيه لتصل إلي 143 ألفا بدلا من 140 سابقًا، كما صعدت أسعار”بايك” الفئة اﻷولي إلي 146 مقابل 139 ألف، وقفزت أسعار “بايك الفئة اﻷعلي “تكييف” إلي 161 ألفا مقارنة بـ 153.

ويذكر أن حددت أسعار سيارات شيفروليه “N300″ الفئة اﻷولي بقيمة 171 ألفا و250 جنيها، وسجلت أسعار الفئة الثانية قيمة 174 ألفا و300 جنيها، فيما ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه”N300” الفئة الثالثة إلى 185.1 ألفا بدلا من 184.1، وجاءت الفئة الرابعة بسعر 186 ألف و150 جنيها مقارنة بـ 186 ألفا و150 جنيها.

في المقابل، استقرت أسعار سيارات كاري “Q22” عند مستوى 155 ألف جنيه خلال يوليو الحالي.

ورصدت “المال” تطور مبيعات سيارات الفان خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي، وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ فإن السيارة بايك “MZ40” استحوذت على الحصة السوقية اﻷكبر من شريحة سيارات “Micro” بنسبة 47% بعد تمكنها من بيع 1104 وحدة.

وجاءت سوزوكي “VAN” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 25% مسجلة 577 سيارة، وتبعتها شيفروليه “N300” بحصة 24% بإجمالي 563 مركبة، وتلتها كاري “Q22” بحصة 4% بواقع 83 وحدة.  

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات الفان خلال يوليو:

العلامة

السيارة

أسعار يونيو

أسعار يوليو

مقدار التغيير/ بألف جنيه

SUZUKI

VAN

140.000

143.000

3.000

BAIC

VAN

139.000

146.000

7.000

VAN “تكييف

153.000

161.000

8

Chevrolet

N300

171.250

174.300

181.100

182.150

171.250

174.300

185.100

186.150

0

0

4.000

4.000

Karry

Q22

155.000

155.000

0

إعداد – المال                   المصدر: وكلاء السيارات

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً