زيادات جديدة بأسعار سيارات الفان خلال يوليو

المال – خاص
شهدت أسعار سيارات الفان سعة “7 راكب” ارتفاعا بمقدار يتراوح ما بين 3 و8 آلاف جنيه لمختلف الفئات؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الوكلاء المحليين خلال يوليو الحالي.
وارتفعت أسعار سيارات سوزوكي “VAN” بمقدار 3 آلاف جنيه لتصل إلي 143 ألفا بدلا من 140 سابقًا، كما صعدت أسعار”بايك” الفئة اﻷولي إلي 146 مقابل 139 ألف، وقفزت أسعار “بايك الفئة اﻷعلي “تكييف” إلي 161 ألفا مقارنة بـ 153.
ويذكر أن حددت أسعار سيارات شيفروليه “N300″ الفئة اﻷولي بقيمة 171 ألفا و250 جنيها، وسجلت أسعار الفئة الثانية قيمة 174 ألفا و300 جنيها، فيما ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه”N300” الفئة الثالثة إلى 185.1 ألفا بدلا من 184.1، وجاءت الفئة الرابعة بسعر 186 ألف و150 جنيها مقارنة بـ 186 ألفا و150 جنيها.
في المقابل، استقرت أسعار سيارات كاري “Q22” عند مستوى 155 ألف جنيه خلال يوليو الحالي.
ورصدت “المال” تطور مبيعات سيارات الفان خلال الخمسة أشهر اﻷولي من العام الحالي، وفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ فإن السيارة بايك “MZ40” استحوذت على الحصة السوقية اﻷكبر من شريحة سيارات “Micro” بنسبة 47% بعد تمكنها من بيع 1104 وحدة.
وجاءت سوزوكي “VAN” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 25% مسجلة 577 سيارة، وتبعتها شيفروليه “N300” بحصة 24% بإجمالي 563 مركبة، وتلتها كاري “Q22” بحصة 4% بواقع 83 وحدة.
ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات الفان خلال يوليو:
العلامة
السيارة
أسعار يونيو
أسعار يوليو
مقدار التغيير/ بألف جنيه
SUZUKI
VAN
140.000
143.000
3.000
BAIC
VAN
139.000
146.000
7.000
VAN “تكييف ”
153.000
161.000
8
Chevrolet
N300
171.250
174.300
181.100
182.150
171.250
174.300
185.100
186.150
0
0
4.000
4.000
Karry
Q22
155.000
155.000
0
إعداد – المال المصدر: وكلاء السيارات