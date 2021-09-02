زيادات تصل لـ15 ألف جنيه..«كيان إيجيبت» تعلن أسعار طرازات «سيات تاراكو» موديل 2022

لتباع للمستهلك من 555 إلى 685 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، عن زيادة أسعار طرازات «سيات تاراكو» موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «سيات» ارتفعت أسعار طرازات «تاراكو» الفئة الأولى «Style» إلى 555 ألف جنيه، بدلًا من 545 ألأفًا.

وصعدت أسعار سيارات «تاراكو» الفئة الثانية «Style Plus» إلى 605 ألف، مقارنة بنحو 595 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «سيات تاراكو» موديل 2022 الفئة الثالثة «Xcellence» إلى 660 ألف جنيه، مقابل 645 ألفًا.

وقدرت سيارات «تاراكو» الفئة الرابعة «FR» بسعر 685 ألف جنيه، بدلًا من 675 ألفًا.

ينتمي طراز «سيارات تاراكو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.