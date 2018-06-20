زيادات الوقود تبدد توقعات استقرار أسعار السيارات منتصف 2018

أحمد شوقي تباينت معدلات استهلاك الوقود بالنسبة لأغلى 10 سيارات في مصر بشكل كبير؛ حيث تظهر بيانات الاستهلاك لهذه السيارات أن السيارة الأغلى في مصر وهي بورش 911 والتي تصل أسعارها إلى نحو 7.5 مليون جنيه قد سجلت استهلاكًا بواقع 8.2 لتر لكل 100 كم؛ فيما سجلت السيارة الأرخص ضمن القائمة وهي رينج روفر فيلا

أحمد شوقي

تباينت معدلات استهلاك الوقود بالنسبة لأغلى 10 سيارات في مصر بشكل كبير؛ حيث تظهر بيانات الاستهلاك لهذه السيارات أن السيارة الأغلى في مصر وهي بورش 911 والتي تصل أسعارها إلى نحو 7.5 مليون جنيه قد سجلت استهلاكًا بواقع 8.2 لتر لكل 100 كم؛ فيما سجلت السيارة الأرخص ضمن القائمة وهي رينج روفر فيلار والتي تبلغ أسعارها 3.9 مليون جنيه معدل استهلاك للوقود بلغ 9.4 لتر لكل 100 كم.

ويوضح الرسم التالي معدلات استهلاك الوقود لأغلى 10 سيارات.

ومن واقع هذا الرسم؛ يتضح أن لكزس LX570 قد سجلت أعلى معدل لاستهلاك الوقود بقائمة أغلى 10 سيارات حيث بلغ معدل استهلاكها 14.4 لتر لكل 100 كم، فيما سجلت بورش باناميرا 4 أقل معدل للاستهلاك بواقع 2.5 لتر لكل 100 كم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السيارة تنتمي لشريحة السيارات الهايبريد التي تعتمد على البنزين إلى جانب الطاقة الكهربائية.