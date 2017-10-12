زيادات الأسعار تعصف بمبيعات السيارات الشعبية

أحمد شوقيأدّت الزيادات السعرية التي شهدتها السيارات، خلال الشهور القليلة الماضية، إلى إصابة الطرازات التي كانت تصنَّف من قبل على أنها "سيارات شعبية"، بحالة من الركود شبه التام بعد أن باتت أسعارها فوق مستوى وقدرات أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التشديدات التي فرضها البن

أحمد شوقي

أدّت الزيادات السعرية التي شهدتها السيارات، خلال الشهور القليلة الماضية، إلى إصابة الطرازات التي كانت تصنَّف من قبل على أنها “سيارات شعبية”، بحالة من الركود شبه التام بعد أن باتت أسعارها فوق مستوى وقدرات أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التشديدات التي فرضها البنك المركزي للحصول على قرض السيارة للراغبين في التقسيط، حيث كانت تستحوذ هذه الشريحة من السيارات على جانب كبير من المبيعات.

والسبب وراء هذه الأزمة أن رواتب العملاء المحتملين لهذه الشريحة من السيارات لم ترتفع بنفس المستوى الذي ارتفعت به الأسعار خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية لهم وتراجعهم عن تنفيذ قرارات الشراء أو تأجيلها على الأقل لحين تراجع الأسعار أو استقرارها.

في هذا السياق أوضح مصدر مسئول بشركة سوزوكي إيجيبت، أن طراز ألتو يشهد حاليًّا تباطؤًا في حركة البيع، على خلفية ارتفاع الأسعار، مقارنة بما كانت عليه منذ عام أو عامين، حيث كان سعر السيارة يدور حول 65 ألف جنيه فقط، في حين يصل حاليًّا إلى 125 ألف جنيه.

ويضيف أن الشركة أقدمت قبل انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال سبتمبر الماضي، على تخفيض سعر السيارة بنحو 15 ألف جنيه لتستقرَّ عند 125 ألف جنيه، مقابل 140 ألفًا سابقًا.

وكان سعر السيارة قد وصل إلى 155 ألف جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من 2017 لكن الشركة خفّضت الأسعار بواقع 15 ألف جنيه لتستقر السيارة عند 140 ألف جنيه، ضمن موجة التخفيضات التي دشنتها شركات السيارات مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف المصدر أنه رغم التخفيضات التي دشنها الوكيل لم تنتعش مبيعات السيارة؛ نظرًا لأن دخول العملاء الذين يستهدفون هذه النوعية من السيارات لم تشهد زيادات مماثلة توازي الزيادات السعرية، مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء محدودي ومتوسطي الدخل الذين كانوا يشترون السيارات الأقل سعرًا.

وأوضح أن الأمر مختلف للسيارات مرتفعة السعر مثل فيتارا التي تشهد رواجًا في المبيعات، مضيفًا أن تقلبات أسعار الصرف لم تؤثر على العملاء مرتفعي الدخل.

ويقول اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، إن السيارات مرتفعة الأسعار لا تتأثر بموجات الارتفاع التي يلجأ إليها الوكلاء من حين لآخر؛ لأن عملاء هذه الشريحة من ذوي الدخول المرتفعة الذين لا يتأثرون بتحركات الأسعار، حتى ولو كان مبالَغًا فيها، فمن كان يشتري سيارة بسعر مليون جنيه على سبيل المثال يمكنه شراؤها الآن بسعر 2 مليون جنيه.

وأضاف أن عملاء هذه الشريحة يُعتبرون من ذوي المدخرات الكبيرة، موضحًا أنهم ربما يكونون من المستفيدين بتراجع قيمة العملة المحلية؛ لأن أرصدتهم ربما تكون دولارية أو أنهم يتقاضون رواتبهم بالعملات الأجنبية، حيث تتضاعف رواتبهم أو مدخراتهم بتحركات الدولار التصاعدية، ومن ثم يمكنهم اقتناء السيارة التي يرغبون فيها دون تكاليف إضافية، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل التعويم.

ويقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الفرصة كانت سانحة خلال الفترة الماضية لبعض الوكلاء لتحقيق مبيعات هائلة من طرازاتهم منخفضة السعر بعد الارتفاعات السعرية غير المسبوقة التي شهدتها السوق.

لكنه يشير إلى أن بعض هؤلاء الوكلاء لديهم مشكلات في التسويق وفي شبكات التوزيع فلا يمكنهم الوصول إلى العملاء في أنحاء مختلفة من الجمهورية، كما يصعب عليهم إقناع العملاء بمنتجاتهم بسبب شبكة التوزيع الضعيفة من حيث الانتشار والإمكانيات المتاحة لديهم.

ولفت إلى أن بعض السيارات منخفضة السعر لا تتمتع بتنافسية مع سيارات أخرى بسبب ضعف الإمكانات المتاحة بها، موضحًا أنه كان يمكن تسويق هذه النوعية من السيارات بشكل جيد مع وكلاء أقوياء في السوق ومع شبكات توزيع قوية، مضيفًا أن ما أسهم في “قتل” سوق هذه السيارات هو الارتفاعات السعرية الكبيرة التي أقرّها الوكلاء، ما أدى لاستبعاد شريحة كبيرة من العملاء المحتملين.

وأوضح أن السوق المصرية تعتمد على العامل السعري في المقام الأول، خاصة لشريحة السيارات التي كانت تصنَّف على أنها “شعبية” بدعوى ملاءمة سعرها لشريحة كبيرة من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، لكنها لم تعد كذلك الآن.