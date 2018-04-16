زيادات الأسعار تعزز فرص نمو السيارات المتوسطة

أحمد شوقىأدت الزيادات السعرية التى شهدتها سوق السيارات خلال الفترة الماضية إلى تعزيز فرص نمو السيارات المتوسطة على حساب الطرازات الصغيرة؛ نتيجة التقارب الكبير الذى أحدثته هذه الزيادات بين أسعار الموديلات الصغيرة والمتوسطة؛ فى الوقت الذى تتفوق فيه الأخيرة كثيرًا من حيث الإمكانات الخيارات المتاحة.

أحمد شوقى

أدت الزيادات السعرية التى شهدتها سوق السيارات خلال الفترة الماضية إلى تعزيز فرص نمو السيارات المتوسطة على حساب الطرازات الصغيرة؛ نتيجة التقارب الكبير الذى أحدثته هذه الزيادات بين أسعار الموديلات الصغيرة والمتوسطة؛ فى الوقت الذى تتفوق فيه الأخيرة كثيرًا من حيث الإمكانات الخيارات المتاحة.

وفي هذا الصدد تشير تقديرات مجلس معلومات سوق السيارات إلى أن الحصة السوقية التى تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي قد ارتفعت إلى 59% من المبيعات الإجمالية للسوق والبالغة 14.5 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل 49% من مبيعات الفترة المقابلة من 2017 والبالغة 11.7 ألف سيارة محققة نسبة نمو بواقع 51% لتصل 8.5 ألف وحدة مقابل 5.7 ألف.

في المقابل انكمشت مبيعات السيارات أقل من 1000 سي سي بنسبة 43% مسجلة 209 سيارات مقابل 364؛ لتنكمش حصتها إلى 1% مقابل 3%، كما تراجعت المركبات بين 1000 و1300 سى سى بنسبة 94% لتبلغ 17 وحدة مقابل 263 وحدة؛ لتتجمد حصتها السوقية عند 0.001% مقابل 2%.

وانخفضت مبيعات السيارات بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 7% مسجلة 2.5 ألف سيارة مقابل 2.7 ألف؛ لتستحوذ على حصة سوقية بلغت 17% فقط مقابل 23% خلال يناير وفبراير من 2017.

وأوضح اللواء رأفت مسروجة أن السبب في تقارب أسعار فئات السيارات المختلفة سواء الصغيرة والمتوسطة هو الاضطرابات التى شهدتها السوق خلال القترة الماضية في ظل تشوه النظام الجمركي وعدم توحيد نظام المحاسبة للسيارات مختلفة المنشأ؛ حيث يحصل بعضها على إعفاءات جمركية تساعدهم في امتصاص آثار تقلبات أسعار الصرف وتعويض الزيادات التي تقرها الشركات الأم مع بداية كل عام جديد والتغيرات فى مصروفات النقل والشحن الدولى.

وأضاف أن الوكلاء التي لا تتمتع بهذه الإعفاءات مثل: الصينية واليابانية والكورية؛ تكون مضطرة أمام تغيرات أسعار الصرف إلى إقرار زيادات سعرية تفوق السيارات الأخرى؛ بما قد يؤدي بالنهاية إلى تقارب أسعار الطرازات المختلفة من حيث الإمكانات الفنية والمواصفات.

واستطرد أن ذلك يفرض ضرورة توحيد المعاملة الجمركية لكل السيارات؛ حتى إذا تم إلغاؤها؛ خاصة في ظل محدودية الإيرادات الجمركية إذا ما قورنت بإجمالى الإيرادات الحكومية؛ مما سيؤدي بالنهاية إلى تحقيق المنافسة الكاملة بين مختلف الوكلاء بشكل سيؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار.

ويشير منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إلى أن بعض السيارات صغيرة الحجم قد ارتفعت أسعارها بشكل يفوق أسعار الطرازات المتوسطة؛ مما أدى لركود مبيعات الأولى وانتعاش مبيعات الأخيرة التى تكون فى العادة أكثر رحابة وأفضل من حيث الإمكانات والخيارات المتاحة.

واستطرد أن تقارب الأسعار بين الشريحتين يعود إلى إقدام بعض الوكلاء إلى إقرار زيادات سعرية كبيرة جدًا مما فاقم أعباء اقتناء طرازاتهم؛ رغم أنها كانت ضمن الشريحة الأرخص بالسوق قبل نحو عامين؛ لافتًا إلى أن هذه الزيادات تعود إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد خاصة للسيارات الكاملة بعد تعويم العملة المحلية بشكل تسبب في ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية والرسوم الجمركية.

وأوضح أن عدة طرازات تصنف على أنها ضمن الشريحة المتوسطة يتم تجميعها محليًا ومن ثم تحظى بمعاملة جمركية خاصة تؤدى إلى انخفاض التداعيات السلبية لتقلبات أسعار العملة بشكل يدفع الشركات إلى تبني زيادات متدرجة للأسعار؛ بغرض عدم التأثير بشكل كبير على المبيعات.

ويوضح رمضان أبو حتة مدير عام الشركات بشركة أبو حتة للسيارات أن السوق شهدت العديد من التطورات التي أدت لتغيرات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية بشكل عزز فرص النمو لبعض الطرازات على حساب أخرى نتيجة تقارب الأسعار رغم الفروقات الفنية بينها.

وحول التغيرات السعرية للسيارات خلال 2018؛ أشار أبو حتة إلى ارتباطها بتحركات أسعار الصرف؛ والتي يتوقع استقرارها بشكل نسبي خلال العام الحالى بشكل سيؤدى إلى تحركات بسيطة للأسعار.

وبالنسبة لتأثير التخفيضات الجمركية المرتقبة على السيارات أوروبية المنشأ بداية 2019 قال: إن الزيادات التي تقرها الشركات الأم بشكل سنوى تلتهم تأثير هذه التخفيضات في ظل محدوديتها مقارنة بالأسعار الإجمالية ومن ثم لا تصل تأثيرات هذه التخفيضات إلى العميل النهائى.