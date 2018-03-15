زيادات أسعار الحديد تتوالى.. 200 جنيه إضافية على الطن

عمر سالمأعلنت مجموعة من مصانع حديد التسليح زيادة جديدة فى الأسعار بمتوسط 200 جنيه للطن جراء الارتفاع المتتالي بأسعار خام البيليت بالأسواق العالمية وتسجيله 575 دولارًا للطن.وأعلنت مجموعة بشاي أسعارها الجديدة مسجلة 12900 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد المصريين 12850 جنيهًا للط

عمر سالم





أعلنت مجموعة من مصانع حديد التسليح زيادة جديدة فى الأسعار بمتوسط 200 جنيه للطن جراء الارتفاع المتتالي بأسعار خام البيليت بالأسواق العالمية وتسجيله 575 دولارًا للطن.

وأعلنت مجموعة بشاي أسعارها الجديدة مسجلة 12900 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد المصريين 12850 جنيهًا للطن تسليم المصنع، فيما أعلنت مجموعة الجيوشي للصلب أسعارها مسجلة 12850 جنيهًا للطن بزيادة 200 جنيه على آخر نشرة سعرية أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين، وأعلنت شركة بيانكو أسعارها مسجلة 12750 جنيهًا للطن.

وفى غضون ذلك لم تعلن حتى الآن مصانع حديد عز أسعارها الجديدة وسط توقعات بأن تعلنها، يوم الأحد المقبل، وقررت مصانع العشري ومصر ستيل إيقاف إيداعات عملائها لحين إعلان أسعارها الجديدة بداية الأسبوع المقبل.

وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن وصول أسعار خام البيليت بالأسواق العالمية إلى 575 دولارًا للطن أربك جميع المنتجين بمختلف الدول، ومنها بطبيعة الحال المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية غير مستقرة بسبب تضاعف أسعار مدخلات إنتاج خام البيليت من أقطاب الجرافيت اللازمة لعمليات الصهر بسبب ندرته بالأسواق العالمية.

وأشار الجيوشي إلى أن الزيادة في أسعار الحديد بالمصانع المحلية لا يمكن مقارنتها بمصانع الدول الأخرى، لافتًا إلى أن المصانع المصرية تعتمد فى إعلان أسعارها على حساب متوسطات أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها خام البيليت.