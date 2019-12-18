«زويل» تستضيف مسابقة هالت العالمية لريادة الأعمال

استضاف طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل مسابقة هالت العالمية لريادة الأعمال وذلك للعام الرابع علي التوالي.

وتهدف المسابقة إلى دعم شباب الجامعات المختلفة لإيجاد حلول ريادية لمشاكل عامة تواجه البشرية، وذلك من خلال عرض المشكلة على الشباب والعمل على هذه المشكلة لمساعدة ملايين من الأشخاص حول العالم.

وتستهدف المسابقة خلال هذا العام في استخدام مصادر البيئة المختلفة عن طريق تطوير الأنظمة الحالية أو إيجاد بدائل لها من أجل تحسين البيئة والاعتناء بمصادرها وتطويرها والمحافظة عليها.

وشارك من مدينة زويل هذا العام 40 فريقا من الأقسام المختلفة من جامعة العلوم والتكنولوجيا ؛ قسم الهندسة البيئية، قسم هندسة الطاقة المتجددة، وقسم النانوتيكنولوجي، قسم هندسة الاتصالات، قسم علوم الطب الحيوي.

وقدمت الفرق المشاركة أفكارا في مجالات مختلفة تهدف لتحسين حياة فئات كبيرة من الشعب المصري وإيجاد بدائل لمشاكل البيئة في مصر.

وتأهل 3 فرق من أصل أربعين فريقا هذا العام، وهم فريق “نانو فيشين” من قسم علوم النانو الذي حصل على المركز الأول.

وقام فريق نانو فينش بإعادة تدوير إطارات السيارات المتهالكة باستخدام تقنية النانو بهدف الوصول مادة نانوية يتم استخدامها لدهان الحوائط لحجب الصوت والتي من الممكن استخدامها في الأماكن العام كالمستشفيات والمدارس والجامعات.

أما الفريق الثاني “P Marble” فقام بتحويل البلاستيك إلي رخام من خلال معالجة البلاستيك بالحرارة والضغط وإضافة بعض المواد الكيميائية التي ليس لها أي رائحه وأمنه على الصحة العامة، ومن ثم سيتحول البلاستك إلي مادة بالألوان صلبة تتحمل الحرارة ويمكن تشكيلها.

ويتمحور مشروع الفريق الثالث المؤهل للمشاركة في المسابقة العالمية فريق ” فريار” حول استغلال مخلفات البلاستيك في صناعة اقمشة البوليستر من هذه النفايات مما سيسهم بدوره إلى تقليل البصمة الكربونية.

ومن المقرر أن يشارك الفرق الثلاق المؤهلة في تصفيات هالت العالمية على جائزة وقدرها مليون دولار والمحلية على جائزة وقدرها مليون جنيه مصري التي سوف تجري في مارس 2020.

وجدير بالذكر أن شارك عدد من أساتذة جامعة العلوم والتكنولوجيا والبورصة المصرية، وكذلك جامعة الإسكندرية محكمين لهذه المسابقة وأيضا من رياديي الأعمال.