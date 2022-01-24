«زووم كار» توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لإتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر مؤخرا بروتوكول تعاون مع شركة زووم كار مصر، وبموجب البروتوكول ، يقوم بنك مصر بتقديم حلول دفع إلكترونية متكاملة للشركة تشمل إتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني المختلفة على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة زووم كار مصر من خلال البطاقات البنكية ، وأيضا من خلال محفظة بنك مصر wallet BM، والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع . QR Code.

ومن الجدير بالذكر أن شركة زووم كار مصر تتيح خدماتها من خلال المنصة الخاصة بالشركة، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، عبر تقديم خدمات تتيح للمواطنين الوصول بيسر لوسائل تنقل شخصية آمنة، حيث يستطيع المستأجرون حجز السيارات من خلال التطبيق بأسعار في متناولهم، أما بالنسبة لملاك السيارات فسيكون باستطاعتهم تسجيل السيارة للإيجار ، وصولا إلى الحصول على فحص مجاني للسيارة وقت بدء الرحلة، ليكون بإمكان المالك الحصول على عائد مادي مرض بأقصى قدر من المرونة وتأمين يغطي حتى١٠٠% في حالة حدوث أضرار مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك .

وقد صرح إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية في بنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقا من إيمان بنك مصر بأن التطور التكنولوجي المتمثل في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي أصبح اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور أمرا في غاية الأهمية، بل هو أمر واجب من أجل دعم الاقتصاد المتنامي ودعم الشركات التكنولوجية التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد القومي، لذا يأتي التوقيع على هذا البروتوكول انطلاقا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية وكافة حلول الدفع الإلكتروني دعما لتوجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي، وفى ظل سعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

وأعرب هاني علما نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة زووم كار عن سعادته بتلك الشراكة قائلا: “في إطار خطة زووم كار مصر للتوسع في مصر حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات تبلغ 25 مليون دولار في مصر، وإذ نبدأ عملياتنا في القاهرة، نعمل على التوسع في المزيد من المحافظات والمدن، لنضم الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والدقهلية والغربية خلال عام 2022، و نحن سعداء بالتعاون مع بنك مصر كشريك أمثل في هذه المرحلة التوسعية لما له من تاريخ عريق في السوق المصري وخبرات وكفاءات متميزة خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية الرقمية.”