اتصالات وتكنولوجيا

زوهو للحلول تستهدف بناء مركزين داتا سنتر في الشرق الأوسط

سجلت نموا 90% في إيراداتها بالسوق المصرية خلال العام الماضي
محمود جمال 1:56 م, الأربعاء, 19 فبراير 20 1:56 م, الأربعاء, 19 فبراير 20

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تستهدف شركة زوهو كورب الهندية لحلول التطبيقات الذكية بناء مركزين بيانات خلال العام الحالي في منطقة الشرق الأوسط .

وقال هايثر نيزام رئيس الشركة أن زوهو لديها 10 مراكز بيانات حول العالم ، وتصل نسبة نمو إيرادات الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلي 66%.

وأوضح أن الشركة تعمل في تطوير حلول في مجالات إدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني للشركات وغيرها ، مبينا أن زوهو سجلت نموا في إيراداتها خلال العام الماضي بمصر وصل إلي 90% .

كما أضافت الشرطة نحو ألف عميل جديد إلي منصة تطبيقاتها زوهو وأن ليصل إجمالي عدد العملاء لأكثر من 3 آلاف عميل من مختلف القطاعات الاقتصادية منهم جامعة النيل البحثية
.
ولفت علي شبدار المدير الإقليمي للشرطة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، الي أن شركته لديها أكثر من 45 تطبيق وتعمل في نحو 180 دولة من خلال 8 آلاف موظف .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء .

واوضح أن الشركة طورت منصة موحدة للحلول تحت اسم زوهو، وان تضم كل تطبيقاتها ، ولدي زوهو أكثر من 27 ألف عميل منهم شركاء بالسوق المصرية .

واضاف أن معدل استخدام العملاء لتطبيقات الشركة يصل الي 18 تطبيق في المتوسط ، مبينا أن عدد العملاء يصل الي أكثر من 27 ألف عميل

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بقلم محمود جمال

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