زوهو كورب تتعاون مع تلر لمساعدة الصغيرة والمتوسطة علي التحول الرقمي بالمنطقة

أعلنت شركة زوهو كورب ، اليوم عن شراكتها مع تلر، بوابة الدفع الإلكتروني لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا المؤسسات للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة، ستتيح زوهو لعملاء تلر الوصول إلى محفظتها المتنوعة من أكثر من 55 تطبيقًا بسعر خاص، ليمكنهم ذلك من نقل جميع عمليات أعمالهم – من المبيعات والتسويق إلى التمويل والموارد البشرية – إلى السحابة. كما سيتمكن مستخدمي حلول زوهو الاستفادة من تكامل تلر من خلال متجر تطبيقات زوهو “زوهو ماركتبليس” Zoho Marketplace لقبول المدفوعات الرقمية والتوسيع من نطاق عملياتهم عبر مناطق جغرافية مختلفة.

سيتيح التكامل للشركات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وعمان وقطر والبحرين، تحصيل المدفوعات بأكثر من 120 عملة، الأمر الذي سيساعد في الانتقال نحو اقتصاد رقمي يتماشى مع رؤية الحكومات المحلية طويلة الأجل لزيادة مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد.

قال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “غالباً ما تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن حدود هوامش ضيقة ويمكن أن تكون عرضة لتحديات متعلقة بالتدفقات النقدية، ومن شأن دمج خدماتنا مع حلول تلر أن يجعل عمليات تحصيل المدفوعات آمنة وسلسة، بما يقلل من العقبات في رحلة العميل ويقلّل الزمن والتكلفة في معالجة الدفعات”، مشيراً إلى أن “مجموعة زوهو الواسعة من خيارات الدفع الآمنة تساعد التجار في الحفاظ على تجربة عملاء سلسة، وزيادة كفاءة معالجة المدفوعات، وتعزيز الإيرادات”.

وفي ذات الوقت، سنتيح لعملاء تلر إمكانية الاستفادة من منصاتنا الموحدة في تنمية أعمالهم عبر الإنترنت.

وبدوره، قال خليل العلمي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تلر: “يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع زوهو. حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم خدماتنا المتميزة ووسائل الدفع المتنوعة لعملاء شركة زوهو ، بما في ذلك جميع وسائل الدفع المحلية، مما يضمن معاملات غنية وآمنة.”

وأضاف العلمي: “نعمل جاهدين على تقديم الدعم الدائم للشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو النجاح، ونسهم في دفع المنطقة نحو اقتصاد رقمي يتماشى مع أهداف الحكومة”، وستتعاون زوهو وتلر في تنظيم سلسلة من ورش العمل المشتركة، والبرامج التدريبية وعروض المنتجات للعملاء عبر مختلف أنحاء المنطقة بُغية تمكينهم من الانتقال بسلاسة نحو إجراء عمليات دفع رقمية بالكامل وغير نقدية.

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