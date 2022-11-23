«زوهو» تشارك للعام الثاني في معرض «كايرو آي سي تي»

تستعد زوهو، العاملة في مجال البرامج السحابية لإدارة الأعمال، للمشاركة في معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي، أحد أبرز فعاليات التكنولوجيا في مصر في دورته الـ26، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقالت الشركة في بيان لها إنها تهدف من خلال مشاركتها هذا العام إلى تسليط الضوء على أحدث الحلول الرقمية والخاصيات المتقدمة التي طرحتها في الآونة الأخيرة والتي تساعد أصحاب الشركات ورواد الأعمال في مصر والمنطقة في النهوض بمستوى التحول الرقمي وتحقيق تنافسية أكبر.

المدير الإقليمي لشركة «زوهو»: المعرض يعزز مكانة مصر كمركزا إقليميا للإبتكار

وأشاد علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بدور المعرض في تعزيز مكانة مصر إقليمياً كمركزاً للابتكار والتطوير ووضعها على الخارطة الإقليمية والعالمية في المجال التكنولوجي. وانطلاقاً من شعار المعرض هذا العام لـ”قيادة التغيير”

وأكد شبدار على حرص زوهو على التوسع في السوق المصري والاستثمار في الشراكات الاستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة من شأنها الارتقاء بالمستوى التكنولوجي في قطاع الأعمال، فضلاً عن الدفع بتبني أحدث التقنيات مثل تقنية السحابة والذكاء الإصطناعي و الأتمتة والواقع المعزز.

تعاون «زوهو» مع إتصالات مصر

وكانت زوهو قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة “اتصالات مصر” مؤخراً بهدف تزويد عشرات الآلاف من عملاء “اتصالات” من الشركات، التي تتخذ من مصر مقراً لها، بالحلول الرقمية التي تمكنها من تحويل أعمالها باستخدام منصة الحلول البرمجية المتنوعة من زوهو.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إمكانية الوصول إلى تطبيقات زوهو المتعددة، وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تمكن الشركات المصرية من تعظيم الفوائد المتأتية عن رقمنة أعمالها وذلك بدعم من “اتصالات مصر” وزوهو.

منتجات «زوهو» في كايرو اي سي تي

وتستعرض زوهو خلال فترة تواجدها في المعرض باقات متنوعة من برامجها لإدارة الأعمال التي تغطي احتياجات الشركات المختلفة ابتداءاً من إدارة علاقات العملاء CRM والموارد البشرية “زوهو بيبول” والتسويق “زوهو ماركيتينج بلس” والمبيعات SalesIQ والحسابات “زوهو بوكس” ، إضافة إلى منشئ المتاجر الإلكترونية “زوهو كوميرس” ومنصة تطوير الأعمال منخفضة التعليمات البرمجية “زوهو كريتور” والتي تتيح للمبرمجين ومطوري البرامج الهواة والمحترفين برامج تدريبية في مجال البرمجة .