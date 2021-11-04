«زوهو» تشارك لأول مرة في «كايرو آي سي تي» وتستعرض آخر إصدارات برامجها

تشارك شركة التكنولوجيا العالمية زوهو ، لأول مرة في معرض كايرو آي سي تي في دورته الخامسة وعشرين والذي تقام فعاليته من 7-12 نوفمبر في مركز مصر للمعارض الدولية حيث ستستعرض آخر إصدارات برامجها وتسلط الضوء على تطبيقاتها الموحدة ضمن باقة زوهو ون، نظام التشغيل للشركات، والتي تتبنى تقنيات مثل الواقع المعزز وتعلم الآلة.

وتهدف زوهو من خلال تواجدها في المعرض هذا العام إلى الانضمام إلى الشركات المحلية والعالمية الرائدة لإبراز الحلول الرقمية السحابية المطورة للأعمال لديها، والتي تشمل أكثر من 50 برنامج وتطبيق وخدمات يستفيد منها أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتزامن مشاركة زوهو في المعرض باحتفالها بمرور 25 عاماً منذ تأسيسها.

وتعليقاً على المشاركة، قال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في الشرق الأوسط وأفريقيا ،”يسعدنا المشاركة لأول مرة في معرض كايرو آي سي تي والذي يعد ملتقى محوري للمبتكرين والمطورين في المجال الرقمي وصناع القرار في مصر والمنطقة لتبادل الأفكار والخبرات، وتهدف مشاركتنا أيضاَ إلى تسليط الضوء على أحدث الحلول التقنية للاعمال التي تقدمها زوهو والتي تدعم مسيرة مصر نحو التحول الرقمي، لترسخ بذلك مكانتها كمزود عالمي رائد في مجال التقنيات الحديثة للأعمال”

وأضاف شبدار، “وتعد مصر مركزاً هاماً للابتكار في المنطقة نظراً لما توليه الحكومة في إطار جهودها لدعم الشباب وريادة الأعمال من أهمية لخلق اقتصاد مبني على المعرفة، والذي يعد التطور التكنولوجي أحد أهم ركائزه، وتتربع مصر على قائمة الاسواق الاكثر نجاحاً لدى الشركة من حيث الأرباح وعدد المستخدمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعل التوسع وبناء الشراكات الجديدة محلياً امراً هاماً بالنسبة لنا”.

بدأت زوهو العام الماضي استراتيجيتها نحو العمل مع المجتمعات والشركات والنظام البيئي المحلي وخدمتها على نحو وثيق وذلك من خلال توظيف قوى عمل محلية لخدمة العملاء والاستمرار في بناء شراكات مثمرة مع جهات خاصة وحكومية. وتستعد زوهو لافتتاح أول مكتب لها في مصر في الفترة المقبلة.

وتستعرض زوهو خلال فترة الفعالية آخر اصدارات تطبيقات حزمة “زوهو ون” الموحدة والتي قد كشفت عنها مؤخراً من أبرزهم زوهو لينس وزوهو كوميرس وزوهو داتا بريب وزوهو ليرن والمزيد.

وتعتمد أكثر من 40 ألف منظمة منصة “زوهو ون” كنظام التشغيل الخاص بها، حيث أن حزمة إدارة الشركات الشاملة الخاصة بـ”زوهو ون” هي المنتج الأكثر مبيعاً لشركة “زوهو” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد، زادت نسبة نمو عملاء “زوهو ون” عالمياً 60 بالمئة سنوياٍ على مدار الأعوام السابقة، كما حققت ارباح الشركة في مصر معدل نمو وصل الى 140 بالمئة منذ العام الماضي.