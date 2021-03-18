اتصالات وتكنولوجيا

«زوهو» تسجل نمواً بنسبة 70% في مصر خلال 2020

تعتبر مصر من أهم الأسواق الرئيسية لأعمالنا وتوسعنا الإقليمي
المال - خاص 1:29 ص, الجمعة, 19 مارس 21 1:29 ص, الجمعة, 19 مارس 21

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كشفت شركة زوهو لحلول تطبيقات برامج الأعمال عن تحقيقها أداء جيداً في مصر خلال العام 2020 مسجلة نمواً بلغت 70%.

وقال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “ساهم الوباء في توعية العديد من المؤسسات المصرية حول أهمية تعزيز جهود التحول الرقمي لديها والاستثمار في البرامج للارتقاء بمستوى الإنتاجية، والوصول إلى البيانات من أي مكان، وتسهيل التعاون بين زملاء العمل.

كما أصبح العملاء أيضاً ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أكثر عقلانية ووعياً تجاه الكلفة في قرارات الشراء الخاصة بهم، ونرى ذلك كمؤشر لنمو زوهو، فالعملاء اليوم يفضلون خطط الدفع الفوري المرنة وهو ما توفره زوهو بالتحديدز

وتابع: إضافة إلى التسعير القائم على الاشتراك مع طرق دفع شهرية، والتي يمكن للمؤسسات تجربتها واستخدامها ومن ثم ترقيتها، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية للشركة في هذه السوق، ونتوقع بأن نشهد خلال الأعوام المقبلة نمواً بشكل أكبر بمعدل من ثلاثة أرقام”.

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وأضاف: “تعتبر مصر من أهم الأسواق الرئيسية لأعمالنا وتوسعنا الإقليمي على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتمثل هذه الدول الثلاث الأسواق الثلاثة الأكثر أهمية بالنسبة لنا خلال العام 2021”.

وأشار الي أن “التحدي الأكبر يتمثل باستبقاء المواهب، ففي حين تعود ظروف السوق إلى طبيعتها تدريجياً، سيتاح أمام الموظفين المهرة المزيد من الفرص والخيارات ولذا، سيكون لتوفير الفرصة ومسار النمو المناسب للموظفين تأثيرا كبيرا في المحافظة عليهم، والتحدي الآخر هو كسب عملاء جدد بنفس ميزانية التسويق المرصودة لأن المنافسين سيكونون أكثر جرأة في إنفاقهم التسويقي للفوز بالعملاء”.

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وأكد نظام أن زوهو تتطلع دوماً، بالاستناد إلى خبراتها وتجاربها السابقة البالغة 25 عاماً، إلى توفير حلول بسيطة وفعالة في ذات الوقت، إضافة إلى خدمة عملاء متميزة، وسنواصل جهودنا بنفس الوتيرة من التميز خلال العام 2021 مع تعزيز التزامنا بالنمو مع المجتمع.

ونعتزم التركيز على توفير خدمات دعم أكثر تخصيصاً من خلال إفتتاح مكاتب إقليمية وتوظيف كوادر محلية، ونحن نقدم بالفعل حزمتنا الكاملة من التطبيقات البالغة 45 تطبيقاً بتسعيرة محلية ثابتة بالجنيه المصري من أجل تسهيل الدفعات الإلكترونية على عملائنا في هذه البلاد”.

وحول أحدث الاتجاهات في مجال التكنولوجيا خلال العام الجاري، لفت “نظام” إلى أن “تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات والأتمتة الروبوتية للعمليات والبلوك تشين والمنصات ذات الرمز المنخفض تمثل أبرز التقنيات التي ستشهد تبنياً متزايداً في العام 2021، ونحن في زوهو ملتزمون بجلب هذه التقنيات إلى منتجاتنا، كما ستعلب خصوصية البيانات دوراً أكبر في ظل تزايد التشريعات واللوائح التي ستؤدي إلى تغيير التطبيقات التي يعمل المطورون على بنائها خلال الفترة المقبلة”.

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وتتمتع مصر بإمكانيات لتصبح مركز التكنولوجيا في منطقة شمال أفريقيا وحتى بقية أنحاء المنطقة، وترغب شركة زوهو بالمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها مصر من خلال تثقيف الشباب وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا وبناء أنشطة تجارية ناجحة بالاستعانة بالتكنولوجيا.

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