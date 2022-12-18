«زوجته قالتلي أصيب بالدوار ووقع».. ننشر أقوال حارس العقار في قضية الصيدلي ولاء زايد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لأقوال الشاهد الأول حارس العقار الذي كان يقطن فيه الصيدلي ولاء زايد المعروف إعلاميًا بصيدلي حلوان، وذلك في ثاني جلسات محاكمة 7 متهمين بقتله من بينهما زوجته الأولى. وقال حارس العقار أمام هيئة المحكمة، إنه في يوم الواقعة فؤجى بعدد من الأشخاص يطلبون منه الصعود إلى شقة الدكتور ولاء زايد لوجود مشادات مع أسرة زوجته الأولى، وبالفعل توجه إلى الطابق الخامس وبطرقه الباب، رد عليه أحد الأشخاص قائلًا دي شوية مشاكل عائلية ومفيش حاجة.

وأضاف حارس العقار أنه في عصر يوم الواقعة فؤجي بزوجة الصيدلي ولاء زايد مهرولة نحو الشارع وأخبرته أن زوجها أصيب بالدوار وسقط من الطابق الخامس، وطلبت منه أن يحمله ويتوجه به إلى المستشفى، وكان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة 7 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وذكرت النيابة في بيان لها أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات 6 متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين 2 من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

كتبت نجوى عبد الغزيز