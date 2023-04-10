«زوجة عم تذبح طفلًا بالمقابر لتنتقم من أمه».. حل لغز جريمتي قتل بالمنيا والقاهرة

توصلت تحقيقات أجهزة البحث الجنائي في مديريتي أمن المنيا والقاهرة، إلى لغز ارتكاب جريمتي قتل الأولى في طفل عثر عليه مذبوحًا داخل مقبرة في المنيا، والأخرى لسيدة داخل مسكنها، وألقت القبض على المتهمين، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

ذبح طفل في مقابر المنيا

في الجريمة الأولى، ارتكبت سيدة واقعة قتل طفل نجل أخ زوجها بعد خلافات مع والدته، انتقامًا منها، فاستدرجت الطفل البالغ من العمر عامين إلى المقابر، وأنهت حياته.

كان مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من إحدى السيدات بالعثور على طفل مُصاب بجرح ذبحي بالرقبة بمنطقة المقابر، ونقله لإحدى المستشفيات وتوفى أثناء إسعافه.

وبسؤال والد الطفل المتوفي ووالدته، أضافا باعتياد نجلهما البالغان من العمر عامان و6 أشهر باللهو أمام المنزل.

انتقام زوجة عم

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة عم المجني عليه -مقيمة بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافها أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة مع والدة المجني عليه، فعقدت العزم على قتل الطفل والتخلص منه انتقامًا من والدته.

وأضافت أنه في سبيل تنفيذ مخططها أعدت سكين واستدرجت الطفل أثناء لهوه أمام المنزل، وتوجهت به لمنطقة المقابر حيث اعتدت عليه وذبحه وإلقائه في منطقة العثور عليه.

وأرشدت عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قتل سيدة بمسكنها

على صعيد آخر، كشفت أجهزة البحث الجنائي ملابسات واقعة قتل سيدة والعثور على جثمانها داخل مسكنها في محافظة القاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من الأهالي عن وجود سيدة متوفاة بأحد العقارات.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سيدة “مسنة” داخل مسكنها ووجود إصابات بها، وبسؤال نجلها قال إنه أثناء تواجده بالشقه سكنه بذات العقار، أبلغه أحد الجيران بسماع صوت استغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل -مقيم بذات العقار محل إقامة المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

المتهم: خططت لسرقتها

وأقر بأنه نظرًا لعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها وحيازتها مبالغ مالية، اختمر في ذهنه سرقتها والاعتداء عليها بالضرب مستخدمًا أداة حديدية محدثاً إصابتها التي أدت إلى وفاتها.

وبارشاده ضبط مبلغ مالي مستولي عليه من محل سكن المجني عليها، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.