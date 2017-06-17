زوبع: لا تداخل فى الاختصاصات بين وزارتى الصناعة والاستثمار

قريبا استخدام الميكنة فى استصدار التراخيص أمانى العزازىنفت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تصريحات لـ"المال" تداخل الاختصاصات بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بشأن استصدار تراخيص الاستثمار والتشغيل للمستثمرين الراغبين فى تأسيس مصانعهم.وقالت إن ا

قريبا استخدام الميكنة فى استصدار التراخيص

أمانى العزازى

نفت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تصريحات لـ”المال” تداخل الاختصاصات بين هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية بشأن استصدار تراخيص الاستثمار والتشغيل للمستثمرين الراغبين فى تأسيس مصانعهم.

وقالت إن المستثمر حر فى اختيار الجهة التى يلجأ اليها لإنهاء إجراءاته، حيث إن الأوراق المطلوبة والمستندات واحدة.

ولفتت زوبع الى أن استخدام الميكنة من شأنها أن تنهى كل الاجراءات المستندية بشكل الى يوفر الوقت والمجهود، وقالت إن كل الجهات المعنية وابرزها وزارة الصناعة تشارك فى كل اجتماعات الوزارة واللجان التى يتم تشكيلها لاصدار أو تعديل إجراءات خاصة بالمستثمرين.

جاءت تصريحات زوبع فى اطار جولة الوزيرة سحر نصر اليوم لتفقد بعض المشروعات الصناعية والاستثمارية ببورسعيد.