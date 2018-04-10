زوبع تتسلم جائزة أفضل هيئة استثمار في الشرق الأوسط

المال خاص فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزة أفضل هيئة استثمار، بعد نجاحها في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2017، وذلك على هامش الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوى 2018، والذي يعقد خلال الفترة من 9-11 إبريل 2018 بإمارة دبي.وتسلمت منى

المال خاص

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزة أفضل هيئة استثمار، بعد نجاحها في جذب أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2017، وذلك على هامش الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوى 2018، والذي يعقد خلال الفترة من 9-11 إبريل 2018 بإمارة دبي.

وتسلمت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الإثنين الجائزة خلال مشاركتها بالملتقى، على رأس وفدٍ من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويقوم ملتقى الاستثمار السنوى بدبي بتجميع قائمة من أهم المشروعات الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون الاستثمار من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، يتم بعد ذلك تشكيل لجنة تضم تسع خبراء دوليين يتولوا مهام تقييم هذه المشروعات بحيث يتم تقسيم العالم إلى 8 مناطق، ويتم اختيار خبير واحد لكل منطقة، وبناءً على ذلك يقوم الخبراء بإجراء التقييم لكل مشروع مقدم، على أن يتم تكريم هيئة الاستثمار بالدولة التى قامت الشركة بإقامة المشروع فيها.

وكانت منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار قد حضرت أمس الجلسة الافتتاحية للملتقى، حيث يقام هذا العام تحت عنوان “ربط الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر : الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة”، وقد تركز نقاش الجلسة الافتتاحية على سبل دفع التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يسهم بشكلٍ كبير فى زيادة رأس المال المحلي وخلق فرص العمل، مع زيادة دخل الفرد تعزيز التكنولوجيا والمهارات.