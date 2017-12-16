زوبع: النواب له دور كبير في تسهيل الإجراءات على المستثمرين

المال ـ خاص: أكدت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كامل احترامها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب ودورهم التشريعي والرقابى علي الحكومة، مشيرة إلي اتفاقها الكامل مع دورهم في مراقبة تنفيذ ما نص عليه قانون الاستثمار من ضرورة تواجد ممثلين عن عدد من الجهات والوزارات في مركز خ

المال ـ خاص:

أكدت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كامل احترامها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب ودورهم التشريعي والرقابى علي الحكومة، مشيرة إلي اتفاقها الكامل مع دورهم في مراقبة تنفيذ ما نص عليه قانون الاستثمار من ضرورة تواجد ممثلين عن عدد من الجهات والوزارات في مركز خدمة المستثمرين فى إطار التعاون لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.

وأوضحت منى زوبع في تصريحات اليوم السبت، أن أعضاء مجلس النواب وعلي رأسهم أعضاء اللجنة الاقتصادية لهم دور كبير في وضع مواد بقانون الاستثمار بشكل يساهم في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر، ولهم الحق الكامل في متابعة ذلك والتأكد من سلامة تطبيق القانون في ظل بدء العمل التجريبى في مركز خدمة المستثمرين، تمهيدا للافتتاح الرسمي له خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلي أن ما تم تداوله من تصريحات منسوبة لها خلال الأيام الماضية فهم بشكل خاطئ ومجتزأ.

واختتمت منى زوبع تصريحاتها بالتأكيد على أن هيئة الاستثمار قيادة وعاملين ومتعاملين تثمن حرص نواب الشعب ورغبتهم فى التفعيل الفوري لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتحرص دوما على أن تبقى حالة التناغم والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوج ازدهارها، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير منظومة الاستثمار، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادى المنشود الذي تسعى إليه الدولة بمؤسساتها المختلفة.