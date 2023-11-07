زهيري: التأمين البحري سيشهد زيادة تصل إلى 25% بسبب حرب غزة

قال علاء زهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن التأمين البحري سيشهد زيادة تصل إلى 25% بسبب حرب غزة .

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن “أسعار النقل البحري تزيد بنسبة 20 إلى 25% بسبب الحرب في غزة”.

وأضاف أنه “بالتأكيد هذه الاضطرابات ترفع من أسعار النقل البحري خاصة في الأماكن التي تشهد توتر”.

وتابع: “على سبيل المثال صادرات دولة الهند لإسرائيل تبلغ 13 مليار دولار ومن ثم مع هذه الاضطرابات من المتوقع أن ترتفع بنسبة 20-25% “.

وأضاف أنه ” لا يوجد أي تأثير على الأسعار في مصر بسبب الحرب على غزة. ولا أتوقع ذلك لأننا ليس لدينا مشاكل في أي ميناء في مصر ولايوجد معيد تأمين واحد قال شيء في هذا الصدد ومن ثم لا أتوقع تاثير الحرب على الأسعار في السوق المحلي”.

ورداً على سؤال الحديدي ماذا يجب أن نفعل إن طال أمد الحرب قال زهيري : “بالنسبة للتأمين البحري بالتأكيد سيشهد زيادة بين 20-25% ولن تكون مؤثرة لكن أيضاً ضرورة مرور البضائع في موانيء غير معرضة للخطر”.