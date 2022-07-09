«زهور وهدايا».. الداخلية تشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى (فيديو)

قالت وزارة الداخلية إن رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن شاركوا المواطنين احتفالات عيد الأضحى المبارك، بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.

ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة، والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.