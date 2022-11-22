زهرة مدني : أجرينا حملات ترويجية في 6 دول عربية لعرض الفرص الاستثمارية بمصر

قالت زهرة مدني نائب رئيس المكتب الفني المنسق للملتقى الأول “لترويج الفرص الاستثمارية للقطاعين الخاص والعام”، إنه تم التسويق للملتقى في حوالي ٦ دول عربية بغرض جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للسوق المحلية.

وتنطلق اليوم فعاليات النسخة الخامسة لقمة فينجربرينت تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص” تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، وبحضور لفيف من الوزراء ورجال الأعمال المصريين والعرب، وذلك لإطلاق حزمة من المشروعات الاقتصادية المشتركة المخطط تنفيذها في عدد من قطاعات الاستثمار الاستراتيجية في مصر، يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر المنعقد الآن، أن الجولات الترويجية التي تم عقدها على مدار ٣ شهور ماضية أظهرت وجود شهية كبيرة من جانب المستثمريين الخارجين للدخول في السوق المصرية.

وأشارت أنه تم جذب حوالي ٤٠ فرصة استثمارية للسوق المحلية بعدد من القطاعات من بينها النقل البحري والصناعي وغيرها.

ويفتتح فعاليات القمة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية وزير التنمية الإدارية الأسبق.