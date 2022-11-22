زهرة المدني : 3 مطالبات أبرزتها الحملات الترويجية للفرص الاستثمارية في مصر

قالت زهرة مدني نائب رئيس المكتب الفني المنسق للملتقى الأول “لترويج الفرص الاستثمارية للقطاعين العام والخاص” إن اللقاءات التي تم عقدها مع المستثمرين الخارجيين أظهرت ٣ مطالبات من جانبهم .

وأوضحت خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بفاعليات النسخة الخامسة من قمة فينجربرنت تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص والعام”، أن تلك المطالبات تمثلت في توحيد الولاية بأن يكون هناك جهة واحدة يتم من خلالها استخراج كافة التراخيص .

وتابعت أن المطلب الثاني تمثل في تسهيل الاجراءات من حيث تقليل الفترات الزمنية للحصول على الموافقات والتراخيص وغيرها، والثالث متعلق بسُبل التخارج الآمنة .

وانطلقت قبل قليل، فعاليات النسخة الخامسة من قمة فينجر برنت، تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص”، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتورة زهرة المدني الخبير في البورصة وأسواق المال، ورجل الأعمال الإماراتي محمد المزروعي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والعديد من رجال التنمية والاقتصاد المصريين والعرب والأجانب.