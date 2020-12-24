«زهرة البن البرازيلي» تستثمر 12 مليون جنيه لإضافة توسعات بمصنع العبور

تستهدف شركة زهرة البن البرازيلى ضخ استثمارات جديدة بنحو 12 مليون جنيه لتوسيع خطوط الإنتاج بمصنعها فى العبور، حيث تم استيراد ماكينات من ألمانيا وسيجرى تشغيلها العام المقبل.

قال حسن فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها نسعلا للوصول بعدد فروعها التابعة إلى 6، مقابل 4 تابعة لها حاليا.

وأوضح فوزى لـ«المال» أنه يعتزم إضافة فرعين جديدين فى مدينة نصر فى عباس العقاد والـ7 عمارات، بتكلفة تقترب من مليون جنيه.

وتمتلك الشركة الكائنة بمدينة العبور، 4 محال تابعة لها فى جسر السويس، ومصر الجديدة، ومسطرد، والكيلو 4.5.

وبلغت مبيعات مصنع زهرة البن البرازيلى قرابة 98 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.

ويبلغ حجم استيراد السوق المصرية من البن قرابة 43 ألف طن سنويا، من عدة دول كالبرازيل والهند وإندونسيا وفيتنام وكولومبيا.

وتستحوذ «زهرة البن البرازيلي» على 12 ألف طن من حصة استيراد مصر من البن الخام، بنسبة تقترب من %28 من حصة واردات السوق من البن.

وتوزع الشركة البن الخام الأخضر على المحال بالسوق المحلية.

وتتراوح أسعار البن السادة حاليا بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو، والمحوج بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.

«فوزي» رئيسا لشعبة البن بغرفة القاهرة و«نظمي» و»عسل» نائبين و«عبد المقصود» سكرتيرا

وفى سياق متصل عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار البن بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات أمس الإثنين لإعادة تشكيل مجلس إدارتها لدورة جديدة من 2020 – 2024، حيث فاز مجلس إدارة الشعبة بالتزكية، وجاء حسن فوزى رئيسا، ومحمد نظمى وبيومى عسل نائبين، ومحمد عبد المقصود سكرتيرا عاما للشعبة.

وأشاد إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالتجانس الموجود بين أعضاء الشعبة ورغبتهم فى خدمة قطاعهم وهو ما جعل اختيار مجلس الإدارة وهيئة مكتب الشعبة بالتزكية.

وطالب العربى مجلس إدارة الشعبة بوضع خطة عمل لخدمة قطاعها ورفعها إليه لمتابعتها.

ويتوقع حسن فوزى استقرار أسعار البن خلال العام المقبل حال استقرار حالة الطقس فى الدول المنتجة ومعدلات الإنتاج.