زهران تفصل أصولها العقارية قبل الاندماج مع Groupe SEB

أحمد علي علمت "المال" من مصادر مطلعة أن مجموعة "زهران" قامت بفصل أصولها العقارية ونقلها في شركة عائلية، قبل بدء عملية الدمج مع شركة Groupe SEB الفرنسية العالمية، شركة مقيدة ببورصة باريس. يُذكر أن "بلتون"– المستشار المالي لمجموعة زهران- أصدرت…

أحمد علي

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن مجموعة “زهران” قامت بفصل أصولها العقارية ونقلها في شركة عائلية، قبل بدء عملية الدمج مع شركة Groupe SEB الفرنسية العالمية، شركة مقيدة ببورصة باريس.

يُذكر أن “بلتون”– المستشار المالي لمجموعة زهران- أصدرت بيانًا توقعت خلاله إتمام صفقة اندماج مجموعة زهران مع مجموعة Groupe SEB العالمية في الربع الثاني من 2018.

وأضافت المصادر، في تصريحات، لـ”المال”، أن الهدف من العملية دمج نشاط إنتاج أدوات المطبخ المتمثل في مجموعة “زهران”، ونشاط الأدوات المنزلية الكهربائية المتمثل في شركة Groupe SEB Egypt، في كيان جديد يحمل اسم Groupe SEB EGYPT Zahran.

الجدير بالذكر أن شركة Groupe SEB Egypt تم تأسيسها بالشراكة في عام 2013 بين مجموعة Groupe SEB العالمية بحصة ملكية تقدر بـ75%، وبين مجموعة زهران بحصة ملكية 25%.

كما أن Groupe SEB شركة رائدة على مستوى العالم في صناعة الأجهزة المنزلية الصغيرة، وتدير أعمالها في قرابة 150 دولة، وتمتلك مجموعة فريدة من أفضل العلامات التجارية، والتي تشمل Tefal، وRowenta، وMoulinex، وKrups، وLagostina، وAll-Clad، وWMF، وSupor، وتسوق منتجاتها عبر المنصات المتعددة للبيع بالتجزئة.

وأوضحت المصادر أن “Groupe SEB” تعتزم إجراء توسعات بمصنع الشركة بمصر، عبر ضخ استثمارات بمليارات الجنيه، إذ تستهدف اختراق أسواق جديدة بالقارة السمراء.