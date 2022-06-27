«زهراء المعادي» للاستثمار تعلن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.30 جنيه للسهم

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.30 جنسه للسهم على أن يجرى صرفها على قسطين بالتساوى خلال شهور يوليو وأكتوبر 2022.

وقالت زهراء المعادي للاستثمار فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، إن الحق فى التوزيع النقدى (كوبون 40) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 26 يوليو القادم.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة 0.15 جنيه للسهم اعتبارا من 31 يوليو القادم، بينما يصرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 31 أكتوبر القادم عبر شركة مصر المقاصة للإيداع المركزى.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 264 مليون جنيه موزعا على 264 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة المعادى للتنمية والتعمير (50.2%)، بنك الاستثمار العربي (20.3%)، النصر للإسكان والتعمير (6.2%).

كما تساهم المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة 6.3%، إضافة إلى آخرون من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 6 أبريل الماضى.

زهراء المعادي للاستثمار وزعت أرباحا على المساهمين بـ 0.45 جنيه للسهم خلال 2021

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 259.3 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 213 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وأقرت الشركة العام الماضى توزيع أرباحا نقدية على المساهمين بواقع 0.45 جنيه للسهم (جرى صرفها على ثلاثات أقساط بالتساوى خلال 2121).

وبدأت الشركة صرف القسط الأول بقيمة 0.15 جنيه للسهم اعتبارا من 30 مايو 2021، بينما يصرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 29 يوليو 2021، كما يجرى صرف القسط الثالث فى 30 سبتمبر 2021.

وسجلت الشركة صافى بلغ 213 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهي ديسمبر 2020 ، مقارنة بصافى ربح بلغ 177 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2019.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 489 مليون جنيه خلال عام 2020 ، مقابل مبيعات بقيمة 429 مليون جنيه خلال العام السابق 2019،وفقا للنتائج المالية المرسلة للبورصة سابقا.