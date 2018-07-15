زهراء المعادي للاستثمار تطرح قطعتى أرض فى مزاد علنى

رجب عزالدين:أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن موعد مزاد علنى لبيع قطعتى أرض بمدينة زهراء المعادى يوم الأحد المقرر 29 يوليو الجارى.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن القطعة الأولى من الأرض مساحتها 18.5 ألف متر مربع تقريبا بينما تصل مساحة القطعة الأخرى 4073 متر مربع تقريبا.بيا

رجب عزالدين:

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن موعد مزاد علنى لبيع قطعتى أرض بمدينة زهراء المعادى يوم الأحد المقرر 29 يوليو الجارى.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن القطعة الأولى من الأرض مساحتها 18.5 ألف متر مربع تقريبا بينما تصل مساحة القطعة الأخرى 4073 متر مربع تقريبا.

بيان من الشركة بخصوص بيع قطعتي أرض بمدينة زهراء المعادي بالمزاد العلني وذلك يوم الاحد الموافق 29/07/2018 بمقر الشركة.

وتقدمت الشركة للبورصة فى وقت لاحق بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 66 مليون جنيه إلى 99 مليون جنية بزيادة قدرهـا 33 مليون جنيه موزعة على عدد 33 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1جنيه للسهم الواحد ممولة من أرباح العام وفقا للقوائم المالية 31 ديسمبر 2017.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 66 مليون جنيه، موزعا على 66 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.