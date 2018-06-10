زهراء المعادى للاستثمار تتقدم للبورصة بملف قيد زيادة رأس المال

رجب عزالدين:قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تقدمت إليها اليوم الأحد بملف قيد زيادة رأس المال وجارى فحص و استكماله و عرضه على لجنة القيد .وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 66 مليون جنيه إلى 99 مليون جنية بزيادة قدرهـا 33 مليون ج

رجب عزالدين:



قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تقدمت إليها اليوم الأحد بملف قيد زيادة رأس المال وجارى فحص و استكماله و عرضه على لجنة القيد .



وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 66 مليون جنيه إلى 99 مليون جنية بزيادة قدرهـا 33 مليون جنيه موزعة على عدد 33 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1جنيه للسهم الواحد ممولة من ارباح العام وفقا للقوائم المالية 31 ديسمبر 2017.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 3 يونيو الجارى على زيادة رأسمال زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنحو 33 مليون سهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 66 مليون جنيه، موزعاً على 66 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.