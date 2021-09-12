«زهراء المعادى» تطرح 8 قطع أراضٍ للبيع فى مزاد علنى

قالت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، إنها ستطرح 8 قطع أراضٍ للبيع فى مزايدة علنية يوم الخميس القادم، الموافق 16 سبتمبر الحالى.

وأضافت “زهراء المعادى” فى إفصاح للبورصة المصرية الأحد، إن هذه القطع بعضها لأغراض السكن (3 قطع)، بينما تخصص القطع الأخرى لأغراض المدارس (5 قطع).

ونفت الشركة بعض الأخبار المنشورة عن قيامها بعد مزادا علنيا غير المشار إليه، كما نفت تثمين الأرض بسعر 34 ألف جنيه للمتر.

ونوهت الشركة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة منذ عام 2016 فى مشروع باثيو الزهراء، المقام على أرضها بالشيخ زايد بالتعاون مع شركة بريميرا.

ومن المقرر أن يعقد مزاد قطع أراضى المدارس الساعة 12 من ظهر يوم الخميس القادم، بينما سيجرى مزاد قطع أراضى الإسكان من الساعة الواحدة .

زهراء المعادى طرحت 53 ألف متر للمشاركة فى سبتمبر الماضى

ووافق مجلس إدارة الشركة فى (23 سبتمبر الماضى) على طرح قطعة أرض بمساحة 53.7 ألف متر مربع، لتطويرها بنظام المشاركة مع المطورين العقاريين.

وتقع قطعة الأرض المشار إليها بالشطر الرابع عشر من مدينة زهراء المعادى (المشروع الرئيسى للشركة منذ عقود).

كما وافق المجلس على استكمال إجراءات إنشاء شركة مشتركة لأعمال صيانة وإدارة المرافق بمشروعها فى مدينة الشيخ زايد، بالشراكة مع بريميرا للاستثمار العقارى .

وقالت زهراء المعادى إن هذه الشراكة ستعرض على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين فى أقرب اجتماع مقبل.

كما وافق المجلس على إسناد عملية رصف عدة طرق فى مشروعاتها إلى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بقيمة إجمالية 18.1 مليون جنيه تقريبا.

ويختص هذا الإسناد بأعمال إنشاء ورصف طرق الشطر الثامن واستكمال بعض المرافق بمدينة زهراء المعادى (المشروع الأساسى للشركة).

زهراء المعادى باعت قطعة أرض بالمدينة بسعر 17.5 ألف جنيه للمتر

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

وأفصحت الشركة فى يوليو 2020 عن بيع قطعة أرض بمساحة 898 مترا تقريبا بالشطر الثامن من مدينة زهراء المعادى.

وقالت الشركة إفصاح للبورصة 21 يوليو 2020، إن قطعة الأرض بيعت فى مزاد علنى بمتوسط سعر للمتر 17.5 ألف جنيه.

وأجلت زهراء المعادى بيع قطعتى أرض فى نفس المزاد المقام 20 يوليو 2020 لعدم الوصول إلى سعر مناسب.

وباعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى ديسمبر 2019 34 فدانا بمدينة هيلوبوليس الجديدة إلى زهراء المعادى بقيمة 481 مليون جنيه.

ودفعت زهراء المعادى فى يناير الماضى 72 مليون جنيه تمثل 15% من ثمن الأرض على أن يقسط الباقى على أربع سنوات تبدأ من 30 سبتمبر 2020 وتنتهى 30 يونيو 2024.

واشترت زهراء المعادى فى يناير 2019 حصة شركة مصر الجديدة للإسكان فى شركة النصر للتطوير العقارى، والبالغة 20% من أسهمها بقيمة قدرها 48 مليون جنيه.

خريطة الأراضى التى تملكها زهراء المعادى على مستوى الجمهورية

ولدى زهراء المعادى محفظة أراض تتكون من مساحتين بمساحة 1100 فدان ومقام عليها مدينة زهراء المعادى، ومساحة أخرى 7625 فدانا ومقام عليها كمباوند باتيو الزهراء.

ولا تمتلك الشركة أى أراضى شاطئية أو واقعة على الطرق الحرة والسريعة، وناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

تأسست شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عام 1980 ، وهى شركة عاملة بالقطاع العقارى وأدرجت فى البورصة المصرية منذ يوليو 1996 .

ويبلغ رأسمال الشركة 264 مليون جنيه موزعا على 264 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة، المعادى للتنمية والتعمير، بنك الاستثمار العربي ، النصر للإسكان والتعمير .

كما تساهم المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة، إضافة إلى مستثمرين أفراد، وآخرون من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.