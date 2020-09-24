زهراء المعادى تسند أعمال رصف لشركة النيل للطرق والكبارى بقيمة 18 مليون جنيه

وافقت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، على إسناد عملية رصف عدة طرق فى مشروعاتها إلى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بقيمة إجمالية 18.1 مليون جنيه تقريبا.

وقالت زهراء المعادى فى إفصاح مرسل للبورصة اليوم إن مجلس إدارتها وافق بجلسته المنعقدة أمس على هذا الإسناد إضافة إلى بنود أخرى.

ويختص الإسناد بأعمال إنشاء ورصف طرق الشطر الثامن واستكمال بعض المرافق بمدينة زهراء المعادى (المشروع الأساسى للشركة).

زهراء المعادى باعت قطعة أرض بالمدينة بسعر 17.5 ألف جنيه للمتر

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض بمساحة 898 مترا تقريبا بالشطر الثامن من مدينة زهراء المعادى.

وقالت الشركة إفصاح للبورصة 21 يوليو الماضى إن قطعة الأرض بيعت فى مزاد علنى بمتوسط سعر للمتر 17.5 ألف جنيه.

وأجلت زهراء المعادى بيع قطعتى أرض فى نفس المزاد المقام 20 يوليو الماضى لعدم الوصول إلى سعر مناسب.

زهراء المعادى اشترت في ديسمبر 34 فدانا بمدينة هيلوبوليس الجديدة

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وباعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى ديسمبر 34 فدانا بمدينة هيلوبوليس الجديدة إلى زهراء المعادى بقيمة 481 مليون جنيه.

ودفعت زهراء المعادى فى يناير الماضى 72 مليون جنيه تمثل 15% من ثمن الأرض على أن يقسط الباقى على أربع سنوات تبدأ من 30 سبتمبر 2020 وتنتهى 30 يونيو 2024.

واشترت زهراء المعادى فى يناير 2019 حصة شركة مصر الجديدة للإسكان فى شركة النصر للتطوير العقارى، والبالغة 20% من أسهمها بقيمة قدرها 48 مليون جنيه.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 177 مليون جنيه في 2019

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 177 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقابل 152 مليون جنيه أرباح خلال العام الماضي.

كما سجلت مبيعات بقيمة 429 مليون جنيه خلال 2019، مقابل مبيعات بقيمة 576.4 مليون جنيه خلال عام 2018.

وتأسست شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عام 1980 ، وهى شركة عاملة بالقطاع العقارى وأدرجت فى البورصة المصرية منذ يوليو 1996 .

ويبلغ رأسمال الشركة 264 مليون جنيه موزعا على 264 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة، المعادى للتنمية والتعمير، بنك الاستثمار العربي ، النصر للإسكان والتعمير .

كما تساهم المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بنسبة، إضافة إلى مستثمرين أفراد، وآخرون من يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

ولدى زهراء المعادى محفظة أراض تتكون من مساحتين بمساحة 1100 فدان ومقام عليها مدينة زهراء المعادى، ومساحة أخرى 7625 فدانا ومقام عليها كمباوند باتيو الزهراء.

ولا تمتلك الشركة أى أراضى شاطئية أو واقعة على الطرق الحرة والسريعة، وناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.