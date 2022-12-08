«زمرد وياقوت وزفير».. سقوط عصابة تهريب الماس والأحجار الكريمة بكميات قيمتها 23 مليون جنيه (صور)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المُهربة جمركيًا، وضبطت كميات الزمرد والياقوت والزفير والماس قدرت قيمتها بمبلغ تجاوز 23 مليون جنيه، ضمن أخبار الحوادث اليوم الإثنين.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن صاحب شركة للمشغولات الذهبية بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة، وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المالية، واتخاذ الشركة المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، فضلاً عن بيع المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المذكور وضبطه أثناء تواجده بمقر الشركة المشار إليه.

وعثر بحوزته على 597,29 قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام، كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع “زمرد، ياقوت، زفير” تقدر بـ234 قيراط بإجمالي وزن “959” جرام، “1,973” كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، مبلغ مالى عملات “محلية وأجنبية” من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بـ 22 مليون جنيه، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من مدير شركة إستيراد -مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته 23 قطعة من فصوص الماس، بما يعادل 23 قيراط مُهربة، وقُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 1,25 مليون جنيه.

وضُبط بحوزته على مبلغ مالي عملات “أجنبية”من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ومن خلال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين، تبين إحتوائها على محادثات ورسائل متبادلة فيما بينهما تفيد نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ 46,5 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم جرائم التهرب الجُمركي.