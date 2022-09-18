زلزال يضرب سواحل تايوان يخلف دمارا بالمباني والطرق (صور)

أدى الزلزال الذي ضرب سواحل تايوان، اليوم الأحد، إلى أضرار مادية تمثلت في انهيار بعض المباني وتشقق الطرقات، ولم تتحدث الأنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وانهار مبنى -كما ورد بموقع روسيا اليوم- من ثلاثة طوابق يحتوي على محل تجاري في مقاطعة هوالين الشرقية، وحتى الآن، لا يزال ثلاثة أشخاص من بين زوار المتجر تحت الأنقاض.

كما أنقذ رجال الإطفاء شخصا آخر، بينما تمكن أحد باعة المتجر من مغادرة المبنى قبل انهياره.

وخرجت عربة قطار عن مسارها، وكان على متنها 20 راكبا، ولم يصبوا بأذى، في نفس المقاطعة.

وتسببت الهزات الأرضية أيضًا في إلحاق أضرار بالطرق والبنية التحتية في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.

وتم الإبلاغ عن انهيار جسر في مقاطعة هوالين، كما رصدت انهيارات أرضية في أجزاء من الطرق الجبلية.

يذكر أن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب ساحل جنوب شرق تايوان، اليوم الأحد، وفق ما أفاد به مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، ما دفع اليابان لإصدار تحذير من خطر حدوث تسونامي، قبل تعلن في وقت لاحق عن استبعاد خطر حدوثه.