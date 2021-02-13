زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية.. أكثر من 7 ريختر

لا خلل في المنشآت النووية

هز زلزال قوي مباني العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، فيما أفادت السلطات بعدم وجود أضرار جسيمة أو تأثر للمنشآت النووية.

والزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 ريختر، وضرب ساحل شرق اليابان ما أدى إلى اهتزاز المباني في طوكيو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3— Global News Network (@GlobalNews77) February 13, 2021

ولم تصدر الوكالة أي تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (1408 بتوقيت جرينتش).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه لا توجد تقارير عن أي خلل في منشأة توكايمورا النووية. Whoa a little shaking in Japan tonight. #Earthquake pic.twitter.com/Fg5vLATU73— ダリル・ワートン-リグビー Darryl Wharton-Rigby (@whartonrigby) February 13, 2021

ويأتي الزلزال قبالة فوكوشيما قبل أسابيع من ذكرى مرور 10 سنوات على زلزال 11 مارس 2011 الذي دمر شمال شرق اليابان وأدى إلى تسونامي عنيف تسبب في أسوأ كارثة نووية بالعالم منذ 25 عاما.

وتقع الزلازل بشكل متكرر في اليابان التي تشهد حوالي 20% من زلازل العالم التي تسجل 6 درجات أو أكثر.