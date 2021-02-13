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زلزال قوي يهز العاصمة اليابانية.. أكثر من 7 ريختر

لا خلل في المنشآت النووية
المال - خاص 5:42 م, السبت, 13 فبراير 21 5:42 م, السبت, 13 فبراير 21

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هز زلزال قوي مباني العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، فيما أفادت السلطات بعدم وجود أضرار جسيمة أو تأثر للمنشآت النووية.

 والزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 ريختر، وضرب ساحل شرق اليابان ما أدى إلى اهتزاز المباني في طوكيو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.

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ولم تصدر الوكالة أي تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).

ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (1408 بتوقيت جرينتش).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه لا توجد تقارير عن أي خلل في منشأة توكايمورا النووية.

ويأتي الزلزال قبالة فوكوشيما قبل أسابيع من ذكرى مرور 10 سنوات على زلزال 11 مارس 2011 الذي دمر شمال شرق اليابان وأدى إلى تسونامي عنيف تسبب في أسوأ كارثة نووية بالعالم منذ 25 عاما.

وتقع الزلازل بشكل متكرر في اليابان التي تشهد حوالي 20% من زلازل العالم التي تسجل 6 درجات أو أكثر.

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بقلم المال - خاص

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