زلزال شمال الإسكندرية بقوة 5.4 ريختر

وقع زلزال مساء الخميس، في البحر المتوسط شمال مدينة الإسكندرية بـ 480 كيلومتر، وبلغت قوته 5.4 درجة على مقياس «ريختر».

وذكرت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل أن الزلزال وقع شرق جزيرة تكريت بالبحر المتوسط، وأيضا قبالة سواحل جزيرة «دوديكانيسيا» اليونانية.

ووفقا لتصريحات خالد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، فلا دون خسائر، ووصف الهزة بأنها ظواهر طبيعية وتحدث بشكل مستمر، مؤكدًا أنه لا شىء يدعو للقلق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم”، على فضائية ON E”” أن الزلزال لا يعد قويًا، لأنه من 5 درجات إلى 6 درجات وهو متوسط، وأكثر من ذلك يعد زلزال كبيرًا.